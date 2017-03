St. Georgen Aktiver Start ins Leben: Kleinkinder lernen Bewegung in Kursen

Sport ist für Kleinkinder das Erlernen von richtiger Bewegung. Deshalb dürfen sie sich bei den zwei Kursen Babys in Bewegung und den Windelturnen so richtig austoben. Dabei legen sie den Grundstein für ein aktives und sportliches Leben.

St. Georgen – Babys und Kleinkinder halten ihre Eltern oft auf Trapp. Bei den Windelturnern und im Kurs Babys in Bewegung ist es umgekehrt. Dort bringen die Eltern ihren Kleinen richtige Bewegung bei. Im vierten Teil der SÜDKURIER-Sportserie stehen beide Bewegungsangebote für Kinder im Fokus.

Mit viel Spaß erkunden Babys von drei bis zwölf Monaten bei Babys in Bewegung alles, was eine Turnhalle zu bieten hat. "Für die Babys ist es immer schön, eine neue Umgebung zu erkunden. Aber auch die Mütter genießen es aus dem Haus zu kommen", sagt Gruppenleiterin Carina Weißer. Sie gestaltet die wöchentlichen Treffen und überlegt sich geeignete Spiele. "Es müssen nicht immer viele Spielzeuge sein. Babys beschäftigen sich gerne mit Alltagsgegenständen wie Kartons oder Kochtöpfen", sagt Weißer.

Bei den Windelturnern machen ein- bis zweijährige Kinder die Jahnsporthalle immer freitags unsicher. Matten, Bänke, Kästen und vieles mehr werden von den Windelturnern erforscht. "Wir haben immer mehrere Stationen, bei denen die Kinder krabbeln, kriechen oder klettern können", erklärt Sonja Biller-Köpplin, die die Windelturner betreut. Vertraute Elemente und kleinere Neuerungen erwarten die Kleinen jede Woche. Die meisten Kinder sind mit ihren Müttern da, aber auch ein Vater mischt sich mit seiner Tochter unter die 15 Windelturner. "Bei uns geht es natürlich noch nicht richtig um Sport. Die Kinder sollen in ihren Bewegungen sicherer werden und Balance trainieren", sagt Biller-Köpplin. Das bilde jedoch oft die Basis in einer sportlichen Entwicklung.

Daran arbeiten auch bereits die Babys in Bewegung. Sie lernen spielerisch aktive Bewegung kennen. Dadurch könne bereits in den ersten Lebensmonaten Einfluss auf die spätere Bewegungsentwicklung genommen werden, sagt Kindergärtnerin Carina Weißer, die den Müttern im Kurs dafür nützliche Hinweise gibt. "Es ist wichtig die Kinder nicht zu früh hinzusetzen, da es schädlich sein kann für die Wirbelsäule", erklärt Weißer. Der Ablauf im wöchentlichen Treffen ist immer gleich. "Regelmäßigkeit ist sehr wichtig für die Babys", erklärt die Gruppenleiterin. So wissen die Kinder nach der Freispielphase, dass gemeinsames Singen folgt. Nach den ersten Wochen merke man bereits, wie die Kinder sich darauf freuen, auch wenn sie noch nicht mitsingen können. Ganz wichtig sind auch die Seifenblasen zum Ende der Gruppenstunde. "Da sind alle Babys verrückt nach", sagt Weißer und lacht. So strecken sich die Babys und versuchen die Seifenblasen zu greifen. Davon können sie dann bei den Windelturnern profitieren, wenn sie griffsicher kleine Bälle durch ein Rohr werfen.

Sind die Babys ein Jahr alt, können sie nämlich in die Gruppe der Windelturner wechseln. Beide Gruppen sind Angebote des Turnvereins. "Die meisten Kinder bleiben im Verein. Wir haben immer ein Folgeangebot. Auf die Windelturner folgt beispielsweise das Eltern-Kind-Turnen", sagt Sonja Biller-Köpplin, die auch im Vorstand des Turnvereins ist. Mehr als 15 Kinder könne sie im Kurs nicht aufnehmen, auch wenn die Nachfrage sehr hoch sei. "Wir arbeiten noch an einem zweiten Kurs", sagt Biller-Köpplin. Bei einer zu großen Gruppe seien die Kinder und Babys schnell verängstigt und die Lautstärke sei zu hoch. Jetzt sei es eine gemütliche Atmosphäre, in der die Kinder sich auch untereinander kennenlernen können. Das gefällt auch Lilly Cosco, die mit ihrer Tochter Leticia regelmäßig zu den Windelturnern kommt. "Der Kleinen macht es sehr viel Spaß und die Bewegung tut ihr gut", sagt die St. Georgenerin. Zudem freue sie sich immer über den Austausch innerhalb der Gruppe.

Bewegungskindergarten Sonnenstrahl

Der evangelische Kindergarten Sonnenstrahl in Brigach ist ein vom Baden– württembergischen Sportverband ausgezeichneter Bewegungskindergarten. Der Kurs Babys in Bewegung ist eine daraus entstandene Kooperation mit dem Turnverein. Die Bewegung wird in weiteren Angeboten vertieft: