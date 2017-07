St. Georgen Abi in der Tasche: 61 Abiturienten bekommen ihre Zeugnisse

Bei 24 Schülern steht die Eins vor dem Komma. Drei Absolventen erreichen Traumnote 1,0.

St. Georgen – 61 Abiturienten des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums (TSG) bekamen bei einem feierlichen Festakt ihre Abschlusszeugnisse überreicht. Gleich drei Schüler erreichten die Traumnote 1,0.

Selten konnten Schulleiter Ralf Heinrich und das Lehrerkollegium des TSG einen Jahrgang mit einem so hohen Einserschnitt verabschieden. Bei insgesamt 24 Schüler stand die Note eins vor dem Komma. "Der Charakter eines Jahrgangs zeigt sich in Ausnahmesituationen. Und der gelungene Abistreich war eine Ausnahmesituation", zollte Heinrich den Abiturienten Lob und Respekt. Diese versetzten die Eltern, Großeltern und Geschwister in die wahrscheinlich berühmteste (Zauber)-Schule der Welt, nach Hogwarts und vermittelten Zauberstimmung mit Musik aus der Harry-Potter-Film-Saga. Eine Kammer des Schreckens konnte Lehrer Zoran Josipovic bei der Begrüßung zwar nicht entdecken. "Aber wir hoffen, dass wir euch in den vergangenen acht Jahren so manches Geheimnis haben lüften können."

Ralf Heinrich zog in seiner Festrede den Vergleich mit Bergen und Gipfeln. "Ihr habt jetzt den Gipfel schulischer Bildung erreicht." Er hoffe, dass die Schüler während ihrer Schulzeit gelernt haben, die Komplexität der Welt zu erkennen. Dazu beigetragen haben verschiedene Aktionen der Club of Rome-Schule wie das Weltklasseprojekt.

Elternbeiratsvorsitzende Ute Lohmüller-Kieninger gab den scheidenden Schülern mit, auf ihrem künftigen Weg "immer wieder innezuhalten und die Lebenseinstellung neu zu justieren." Um zu Weisheit zu gelangen, sei es auch notwendig, ab und an töricht zu sein. "Die Summe aus Erfahrungen an Erfolgen und Niederlagen macht die Weisheit aus."

Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner sagte, den Schülern seien am TSG "die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Berufsleben geschaffen worden. Industrie, Handel und Handwerk sind auf euch angewiesen." Er appellierte an die Ehemaligen, "vergesst eure Heimat nicht, kommt nach Jahren des Erfahrungen sammeln wieder in eure Heimat zurück und engagiert euch in Vereinen oder im sozialen Leben." Daniel Papst, Vorsitzender des Freundeskreises des Gymnasiums, beglückwünschte die Abiturienten nicht nur zur bestandenen Reifeprüfung, sondern auch zum Schulleiter. "Mit Ralf Heinrich habt ihr einen Schulleiter, der nicht Dienst nach Vorschrift macht." Musikalisch gestalteten das Profilorchester des TSG unter der Leitung von Michael Berner sowie Silvan Broghammer (Tuba) und Neil Richter (Klavier) die Abschlussfeier.

Auszeichnungen

Die Jahrgangsbesten mit einem Notenschnitt von 1,0 sind: Alexander Konradi, Julia Ahn und Julian Heinzmann. Den Preis des Bürgermeisters bekam Claudia Roth. Den Sozialpreis des Freundeskreises bekamen Thomas Wälde und Marina Schuhbauer. Der Club of Rome-Schulpreis ging an Christian Flaig und Laura Donath. Den Scheffelpreis bekam Julian Heinzmann. Zudem erhielten zahlreiche Schüler Auszeichnungen und Preise für besondere Leistungen. (spr)