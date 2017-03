StGeorgen Abgeordneter Thorsten Frei besucht J.G. Weisser

Der Bundestagsabgeordnete tauschte mit der Geschäftsleitung Themen aus. Eines davon: Steuerentlastungen für Unternehmen im Forschungsbereich

Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (CDU) war am Dienstag zu Besuch bei der Firma J.G. Weisser in St. Georgen. Nach einer Betriebsbesichtigung diskutierte der Politiker mit Thorsten und Robert Rettich und Hansjörg Weisser von der Geschäftsleitung, wie sich internationale Krisen direkt auf mittelständische Unternehmen wie den St. Georgener Maschinenhersteller auswirken.

Der Exportanteil der deutschen Wirtschaft beträgt mehr als 50 Prozent. „Das heißt, dass mehr als die Hälfte unseres Wohlstandes im Ausland erwirtschaftet wird“, so der CDU-Abgeordnete Frei. Vor diesem Hintergrund werde deutlich, wie wichtig Stabilität, Sicherheit und Frieden auf internationalem Parkett seien. Auch jeder einzelne Arbeitsplatz sei davon abhängig. Frei machte deutlich, dass die Politik in der Verantwortung stehe, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Unternehmen wie J.G. Weisser wirtschaftlich international erfolgreich bleiben können.

Das Thema Spannungen beispielsweise mit der Türkei bereiten dem Unternehmen in der Tat große Sorge. Thorsten Rettich war sich mit Frei einig, „dass die Politik hier beschleunigen und nicht bremsen sollte.“ Als deutsches Unternehmen habe man derzeit noch ein gewisses Polster, ja ein Vorsprung durch das angehäufte Fachwissen. „Das schützt noch in gewissem Maße. Aber ganz gefeit vor den Auswirkungen einer Instabilität sind wir nicht.“

Um die Wettbewerbschancen zu verbessern, müssen die Unternehmen in Forschung und Entwicklung investieren. Steuerliche Entlastungen in diesem Bereich könnten einen Anreiz bieten, so Frei. Der Staat habe so hohe Steuereinnahmen wie nie, sagte er. "Die Frage ist, ob wir nach vier Jahren ausgeglichenem Haushalt nicht einen Teil in Form von Steuersenkungen zurückgeben sollten.“ Für Unternehmer könnte dies beispielsweise im Forschungsbereich sein, was gleichzeitig zur Wertschöpfung beitrage. Aber auch der arbeitende Mittelstand, insbesondere junge Familien, sollten durch Steuersenkungen deutlich entlastet werden.

Ein weiterer Punkt auf der Agenda war die Verkehrsinfrastruktur. Während sich der Schwarzwald-Baar-Kreis stark macht und den Breitbandausbau für schnelles Internet in jeden Haushalt vorantreibt, ist der Lückenschluss der B 3 /B 523 zentrales Thema. „Dieser ist für St. Georgen essentiell wichtig“, so der Bundestagsabgeordnete mit Blick auf die damit verbundene schnellere Verbindung zur Autobahn. Nach menschlichem Ermessen sei hier der Stand für eine zügige Umsetzung erreicht.

Das Unternehmen

Die Firma J. G. Weisser stellt Werkzeugmaschinen unter anderem für den Automotivebereich her. Das St. Georgener Traditionsunternehmen hat rund 470 Mitarbeiter. (spr)