StGeorgen Ältestensprecher begrüßt neuen Pastor

Detlef Kühne übernimmt Gemeinde Eben Ezer in St. GeorgenAm 29. Januar ist derEinführungsgottesdienst

St. Georgen - Die evangelische Gemeinde Eben Ezer hat nach gut einjähriger Vakanz wieder einen neuen Pastor. Detlef Kühne wird am Sonntag, 29. Januar, in einem Gottesdienst in den Dienst eingeführt. Er wurde aus 15 Bewerbern ausgewählt.

Von 2001 bis Mitte 2016 war Detlef Kühne bei der Freikirche Baptisten im Taunus. „Meine theologische Ausbildung habe ich im Fernstudium gemacht“, erzählt Detlef Kühne im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Als nach fast 16-jähriger Tätigkeit in dieser Gemeinde der Wunsch nach etwas Neuem aufkam, antwortete Kühne auf eine Annonce der Gemeinde Eben Ezer. Bei einem Gespräch habe man festgestellt, "dass die Interessen von mir und der Gemeinde hervorragend zusammen passen“, erklärt der neue Pastor.

Sein Ansinnen ist es, die Menschen über Generationen hinweg zu verbinden. „Gott verbindet die Menschen und ich möchte Gott den Menschen näher bringen. Und das in allen Bereichen, in der Jugendarbeit ebenso wie in den Haus- und Bibelkreisen und in der Erwachsenenarbeit.“ Neben der bisherigen Arbeit, die er im Sinne der Gemeinde fortführen wird, will er auch eigene Akzente setzen. So möchte er Glaubenskurse einführen, um Interessierte neu an den Glauben heranzuführen.

Derzeit lernt Detlef Kühne St. Georgen und seine künftige Kirchengemeinde kennen. Erst vor ein paar Tagen ist er mit seiner Familie nach St. Georgen gezogen. Ebenso wichtig wie die Arbeit in seiner Gemeinde ist dem künftigen Pastor der Gemeinde Eben Ezer die Zusammenarbeit mit anderen St. Georgener Glaubenseinrichtungen.

Die Gemeinde Eben Ezer mit ihren rund 100 Mitgliedern ist froh, wieder einen Pastor zu haben. „Die Leute in ihren Talenten zu befähigen, ist eine der Kernkompetenzen von Detlef Kühne“, sagt Bernhard Breithaupt als Sprecher des Leitungskreises der Gemeinde.

Zur Person

Der Einführungsgottesdienst von Kühne findet am Sonntag, 29. Januar, um 10 Uhr statt in den Gemeinderäumen, Bahnhofstraße 20.

Detlef Kühne ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren. In Marburg an der Lahn geboren, hat sich der gelernte Bankkaufmann von 1994 bis 2000 in Altensteig bei Freudenstadt in der Jugendmissionsarbeit engagiert. Bei Jugend mit einer Mission war er im Schulungsbereich tätig und hat junge Menschen auf missionarische Einsätze unter anderem in Indien und Afrika vorbereitet und begleitet. (spr)