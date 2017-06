St. Georgen 74 Realschüler haben ihren Abschluss

An der Realschule St. Georgen haben 74 Schüler ihren Abschluss geschafft. Es gibt außergewöhnlich viele Preisträger.

Es ist geschafft: 74 Zehntklässler der Realschule St. Georgen haben ihren Abschluss geschafft.

Mit Spannung erwarteten die Zehntklässler am Donnerstagmittag in der Aula im Bildungszentrum das Ergebnis der Prüfungskommission. Bevor der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Jürgen Kemmelmeier, Rektor der Realschule in Furtwangen, das Ergebnis verkündete, sprach Hubert Ilka, Konrektor und kommissarischer Schulleiter der St. Georgener Realschule zu den Schülern: "Jetzt habt ihr es gepackt, gut gemacht." Die Lehrer hätten die Noten laut dem Schulleiter "im Sinne der Schüler gestaltet, manchmal bis an die Schmerzgrenze." Eine Schülerin konnte wegen Krankheit nicht alle Prüfungen ablegen.

Jürgen Kemmelmeier sagte, die Schüler hätten eine harte Zeit hinter sich. "Damit meine ich nicht nur die vergangenen Tage. Sondern die letzten sechs Jahre." Dabei seien sie von Lehrer und Eltern unterstützt worden. "Mit euren erzielten Ergebnissen kommt ihr weiter", sagte Kemmelmeier zu den Schülern der drei Klassen. Jetzt sei es an der Zeit zu feiern. Dennoch mahnte der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, beim Feiern ein gewisses Maß einzuhalten.

Folgende Schüler haben die Prüfungen bestanden und ihren Abschluss in der Tasche:

Klasse 10a: Florian Breithaupt, Celine Broghammer, Altina Buzhala, Angelina Camanzo, Lara-Gina Ettl, Daniela Fichter, Moritz Günter, Patrick Haas, Jule Hils, Lukas Hoffmann, Sophie Lehmann, Marco Maurer, Corinna Moosmann, Daniel Moosmann, Jakob Moosmann, Laurine Moosmann, Lena Moosmann, Lorena Moosmann, Simon Moosmann, Sina Moosmann, Larissa Nagel, Verena Nagel, Limon Saurer, Luca Vogler.

Florian Breithaupt, Celine Broghammer, Altina Buzhala, Angelina Camanzo, Lara-Gina Ettl, Daniela Fichter, Moritz Günter, Patrick Haas, Jule Hils, Lukas Hoffmann, Sophie Lehmann, Marco Maurer, Corinna Moosmann, Daniel Moosmann, Jakob Moosmann, Laurine Moosmann, Lena Moosmann, Lorena Moosmann, Simon Moosmann, Sina Moosmann, Larissa Nagel, Verena Nagel, Limon Saurer, Luca Vogler. Klasse 10b: Denise Aberle, Valentin Balkau, Raphael Baum, Michael Bockstaller, Adriana Buchholz, Sara-Lee Campbell, Alessia Carbone, Jana Dimou, Kerem Erden, Selina Günter, Anika Hackenjos, Dennis Huber, Lena Kaiser, Daniel Klausmann, Gina Kopp, Yannik Richter, Lena Rosenberger, Jan Schweizer, Timo Staiger, Philipp Strohm, Denise Weißer, Nina Wössner.

Denise Aberle, Valentin Balkau, Raphael Baum, Michael Bockstaller, Adriana Buchholz, Sara-Lee Campbell, Alessia Carbone, Jana Dimou, Kerem Erden, Selina Günter, Anika Hackenjos, Dennis Huber, Lena Kaiser, Daniel Klausmann, Gina Kopp, Yannik Richter, Lena Rosenberger, Jan Schweizer, Timo Staiger, Philipp Strohm, Denise Weißer, Nina Wössner. Klasse 10c: Anne Marie Aßfalg, Arian Avdija, Natalie Baumgärtl, Sarah Beha,Domenico Bianchi, Selina Cvetanovski, Ronja Ettwein, Robin Fichter, Lara Flaig, Tabea Franco, Janet Heckmann, Carsten Heiland, Virginia Heller, Anna Hils, Lukas Jerke, Meriton Karaxha, Silas Ketterer, Elena Kokolanski, Noah Kuntz, Benedikt Laufer, Fabienne Mayer, Nick Müller, Carolin Obergfell, Doreen Schlenker, Judith Storz, Nick Weinzierl, Laura Wiedemann, Ayoub Zamba Touati.

Ehrungen

Wie Hubert Ilka sagte, gibt es in diesem Jahr ungewöhnlich viele Belobigungen und Preisträger. Wie genau die Leistungen der Schüler ausgefallen sind und was die Namen der Preisträger und der Jahrgangsbesten sind, ist noch ein streng gehütetes Geheimnis und wird erst bei der Zeugnisübergabe bekannt gegeben. Diese findet am Freitag, 14. Juli, um 15 Uhr in der Stadthalle statt. (spr)