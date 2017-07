St. Georgen 575 Sportler rennen beim Stadtfestlauf um gute Zeiten

180 Teilnehmer beim 10,5-Kilometer-Lauf. Kühles Wetter kommt den Sportlern zugute, aber einen neuen Steckenrekord gibt es nicht.

Mit 575 Teilnehmern hatte die 7. Neuauflage des St. Georgener Stadtfestlaufs eine durchaus gute Resonanz gefunden. Das Teilnehmerfeld war gewappnet, der etwas kühlen Witterung zu trotzen. Nicht wenige Läufer sagten, so sei es besser, als in großer Hitze zu laufen. Im Wettkampfbüro waren Turnvereinsmitglieder damit beschäftigt, zahlreiche Nachmeldungen zu bearbeiten. Im Startbereich standen nicht nur Betreuer der Läuferinnen und Läufer, sondern auch Zuschauer, die die Sportler beim Zieleinlauf lautstark anfeuerten. Diejenigen, die weitere Runden zu drehen hatten, wurden ebenfalls motiviert um möglichst gute Ergebnisse im Ziel abzuliefern. Erstmals wurde der Zieleinlauf mit Transpondern erfasst. Es gab allerdings keinen neuen Streckenrekord. Alle Teilnehmer erhielten eine Medaille und Urkunde.

Gestartet wurde der Fünfkilometerlauf rund um den Bärenplatz mit 27 Teilnehmern. Lukas Ehrle, männliche Jugend U14 von den GaR Runners, belegte Platz eins der Gesamtwertung, mit 17:56,4 Minuten. Gefolgt auf dem zweiten Platz von Noah Schneider vom SV St. Georgen in 18:50,3 Minuten Moritz Rombach vom Skiverein St. Georgen belegte Platz drei in einer der Zeit von 19:07,5 Minuten. Bei den Damen lief Friedericke Pfaff vom Skiverein St. Georgen in der Gesamtwertung mit 21:25,8 Minuten auf den ersten Platz. Andrea Lauble und Silvia Veseli liefen für die Stadtverwaltung auf Platz zwei und der mit 30:12,08 und 31:13,4.

Mit 180 Teilnehmern war das Feld der 10,5-Kilometer-Läufer und -Läuferinnen am Stärksten besetzt. Den ersten Platz erlief T. Peter Fane aus Hüfingen in 36:01,1. Marcel Schmid von Schwarzwald Marathon wurde zweiter mit 37:44,7 Minuten. Joachim Martins vom SC Hinterzarten lief in 38:33,4 Minuten auf Platz drei. Bei den Damen war Hanna Bächle vom LT Unterkirnach nach 46:01,8 Miinten als erste im Ziel. Platz zwei belegte Martina Fleig vom LT Furtwangen in 47:41,0 Minuten. Leila Thursfield von den HFU Go Girls kam mit 48:53,0 als Dritte ins Ziel.

Den Halbmarathon gewann Achim Lehmann vom SV Teuto Riesenbeck in 1:23:24,4 Stunden. Matthias Ramp vom Lauftreff Pfohren kam mit 1:25:24,4 auf Platz zwei. Patrick Hartmann läuft für ebm-papst in 1:29:36,2 auf Platz drei. Bei den Damen belegte Isabell Kuner vom ST Schonach-Rohrhardsberg den erste Platz in 1:54:57,0 und Sonja Keinhorst wurde Zweite mit 1:57:41,6. Stunden. Es waren nur die Beiden am Start.

Bambiniläufe

In der Klasse ab zwölf Jahren starteten 48 Teilnehmer auf der rund 400 Meter langen Strecke. Bei den Jahrgängen 2010 und 2011 waren 70 Teilnehmer über dieselbe Strecke am Start. Die Zeit wurde nicht gemessen. Beim Schülerlauf war 1300 Meter zu bewältigen. Hier war Simon Scheider vom SV St. Georgen mit 4:29,0 Minuten Sieger der männlichen Jugend. Die weibliche Jungend führte Julia Ehrle von der Südstadtschule Villingen mit 4:25,7 Minuten an. (wm)