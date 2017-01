StGeorgen 50 Jahre Kesselbergskilift: Skiabfahrt bei Fackelschein

Einen Grund zu feiern gab es am Wochenende in Oberkirnach: Vor einem halben Jahrhundert wurde der Kesselberg-Skilift eröffnet.

Wie Geburtstagskerzen auf einem Kuchen leuchteten am Freitagabend die Fackeln entlang der Waldabfahrt am Kesselbergskilift. Vor genau 50 Jahren wurde der Skilift am Kesselberg in Betrieb genommen. Er ist gleichzeitig der älteste Lift im Skigebiet Oberkirnach. Zum Jubiläumswochenende luden die Betreiber Hartmut Haas und Matthias Hils zu einem Umtrunk. Am Samstag konnten die Skifahrer zu Sonderkonditionen den ganzen Tag lang Ski fahren.