St. Georgen 422 Millionen Umsatz: GFT wächst weiterhin zweistellig

Der GFT-Konzern ist im Geschäftsjahr um einen zweistelligen Bereich gewachsen. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. So erhöhte sich der Umsatz um 13 Prozent auf 422,56 Millionen Euro.

2015 lag der Umsatz bei 373,51 Millionen Euro. In Kontinentaleuropa wurde der Umsatz um 23 Prozent auf 200,52 Millionen Euro verbessert. Das Konzernergebnis Ebitda hat sich um fünf Prozent auf 46,77 Millionen Euro erhöht. Damit wurden die Umsatz- und Ergebnisziele für 2016 übertroffen. Die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich um ein Fünftel auf 4870. Stärkster Wachstumstreiber war die Nachfrage nach Lösungen zur Digitalisierung bei Retailbanken. Im Geschäftsbereich Amerika und Großbritannien verlangsamte sich das Wachstum aufgrund der gedämpften Investitionsbereitschaft bei Investmentbanken. Bereinigt um die Umsatzbeiträge der Unternehmenszukäufe vom Juli 2015, als Adesis Netlife S.L. übernommen wurde, und im April 2016, als Habber Tec Brazil gekauft wurde, ergibt sich ein organisches Wachstum von zehn Prozent.

Der Kosten- und Wettbewerbsdruck im Bankensektor dürfte dem GFT-Konzern auch 2017 eine positive Geschäftsentwicklung gewährleisten. Davon geht in einer Pressemitteilung des Unternehmens Ulrich Dietz aus. Denn "Finanzinstitute müssten Projekte zur Effizienzsteigerung umsetzen und die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse konsequent vorantreiben, so der Vorstandsvorsitzende, der Ende Mai an die Spitze des Verwaltungsrats wechseln wird. Im Jahr 2017, so Dietz' Prognose, soll der Konzernumsatz auf 450 Millionen Euro steigen. Mittelfristig geht das Unternehmen von einer Umsatzsteigerung auf 800 Millionen Euro aus. Der zugrunde liegende Geschäftsplan geht von einem kontinuierlichen organischen Wachstum von rund zehn Prozent pro Jahr in Kombination mit gezielten Zukäufen aus.

Bereits 2016 konnte die GFT, Zukäufe eingeschlossen, den Umsatz auf 422,56 Millionen Euro erhöhen. Überproportional wuchs der Geschäftsbereich Kontinentaleuropa, gleich um 61 Prozent auf 78,05 Millionen Euro stieg der Umsatz in Spanien, dessen Bankensektor im Bereich Digitalisierung zu den fortschrittlichsten in Europa zählt. Zum Jahresende 2016 beschäftigte GFT 4870 Vollzeitmitarbeiter, 820 mehr als vor Jahresfrist. Die Anstieg der Mitarbeiterzahl resultierte aus zahlreichen Neueinstellungen, vor allem in den Entwicklungszentren in Spanien, Polen, und Costa Rica sowie aus der Übernahme der Habber Tec Brazil mit mehr als 100 Mitarbeitern. Das Vorsteuerergebnis (EBT) verbesserte sich um zwei Prozent auf 33,05 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote lag am 31. Dezember 2016 mit 32 Prozent sechs Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Für das Geschäftsjahr 2016 soll eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Die Ausschüttungssumme beträgt 7,9 Millionen Euro.

Die GFT wurde 1987 gegründet und verlegte den Firmensitz 2008 nach Stuttgart. In St. Georgen sind aktuell noch etwa 65 Mitarbeiter beschäftigt. Heute ist die GFT Technologies SE (GFT) ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor und in zwölf Ländern aktiv.