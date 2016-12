300 erfüllte Weihnachtswünsche am Wunschbaum

Mit dem Wunschbaum erhalten in St. Georgen einige Menschen Geschenke, für die das auch an Weihnachten nicht selbstverständlich ist

Geschenke gehören zu Weihnachten einfach dazu. Für einige Menschen ist das jedoch ein Luxus, der unter dem Weihnachtsbaum nicht selbstverständlich ist, weil es die finanzielle Situation nicht zulässt. Für Menschen in St. Georgen, denen es so ergeht, hat die Stadt auch in diesem Jahr die Aktion Wunschbaum gestartet.

Der Wunschbaum im Rathaus hing voller Wunschzettel. 300 Geschenke wurden nun zum Weihnachtsfest verteilt. Die Wünsche blieben dabei bescheiden. So waren es hauptsächlich Kleidungsstücke und Schuhe für den Winter, die gewünscht wurden.

Ein beliebter Wunsch war auch Kinderspielzeug, wie beispielsweise Barbiepuppen. Auf vielen Wunschzetteln stand auch ein bestimmtes Buch, auf das bei einem knappen Budget doch eher verzichtet wird. Auch Alltagsgegenstände wurden gewünscht, wie zum Beispiel ein Föhn.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden fast doppelt so viele Wünsche an den Baum gehängt. Auch wenn die Wunscherfüllung anonym ist, bleibt doch das Gefühl, einem Menschen eine große Freude bereitet zu haben. Denn darauf kommt es bei dieser Aktion an.

Der materielle Wert ist sicherlich für die Beschenkten ebenfalls eine Freude, aber unter dem Baum ein Päckchen zu sehen, ist noch viel wertvoller. Auch für den jeweiligen Wunschpaten, der sich hoffentlich sein geschenktes Päckchen in den Händen eines glücklichen Menschen vorstellt. In diesem Sinne wünschen auch wir ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gemütliches Zusammensein mit der Familie.