StGeorgen 170 PS sorgen für einen bestens präparierten Kesselberg

Hartmut Haas präpariert den Skihang mit großer Leidenschaft. Ein Fest zum 50-jährigen Bestehen der Anlage wird am Wochenende gefeiert

Oberkirnach – Der Winter hat sein weißes Kleid über die Schwarzwaldlandschaft ausgebreitet. Bei den Skiliftbetreibern im Skigebiet Oberkirnach herrscht die reine Freude angesichts der Schneefälle der vergangenen und der Wetteraussichten für die kommenden Tage. Kalt und trocken soll es werden. Beste Voraussetzungen für alpine Schwünge. Damit die Skifahrer optimale Bedingungen auf den Pisten vorfinden, ist einiges an Vorarbeit notwendig. Der SÜDKURIER hat Hartmut Haas vom Kesselberglift bei einer seiner Vorbereitungstouren auf der Pistenraupe begleitet.

Ein Knopfdruck, und der Dieselmotor des blauen Pistenbully springt an. Mit knapp 20 Stundenkilometern ruckelt das tonnenschwere Fahrzeug gemütlich auf dem frischen Pulverschnee zunächst durch ein kurzes Waldstück, ehe der Anstieg immer steiler wird. Am Steuer hantiert Hartmut Haas mit mehreren Hebeln. „Damit hebe und senke ich vorne das Räumschild und hinten die Fräse“, erklärt er, während sich die Antriebsketten in den Schnee graben. Mit dem Räumschild gleicht er Unebenheiten aus, hinten wird der Schnee zunächst von der Fräse aufgebrochen und anschließend geglättet und geriffelt. So finden die Skifahrer eine möglichst ebene Piste vor.

Nachdem die Pistenraupe das erste Mal diagonal bis an die Bergstation gefahren ist, wendet Hartmut Haas das Gefährt auf der Stelle. „Jetzt geht es abwärts“, grinst er und fährt los. Steil nach unten, gut 30 Prozent beträgt das Gefälle. Vor dem Pistenbully türmt sich der Schnee auf, hinten kommt eine glattgewalzte Piste zum Vorschein. Unten angekommen, dreht Haas erneut und ebenso steil geht es wieder hinauf. Der Motor röhrt, die Fahrerkabine vibriert. Jetzt müssen die 170 PS Leistung bringen. „Unter der Woche ziehe ich nur etwa vier Bahnen, am Wochenende walze ich den kompletten Hang“, sagt er. Da ist er dann auch schon mal, je nach Schneefall, drei Stunden beschäftigt. Danach ist nicht Feierabend. Wenn ab Nachmittags der Skilift öffnet, steht Hartmut Haas am Lift. „Ein 14-Stunden-Tag ist die Regel, es können auch 18 Stunden werden.“ Doch Haas jammert nicht: „Das Schönste für mich ist, wenn die Leute eine toll präparierte Piste vorfinden und gute Laune haben.“

Um den Skifahrern unterschiedliche Abfahrtsvarianten zu ermöglichen, spurt Hartmut Haas, der den Kesselberglift gemeinsam mit Matthias Hils betreibt, mehrere Trassen. Die unterschiedlich steilen und präparierten Pisten bieten somit sowohl dem ambitionierten Fahrer wie auch für den Anfänger oder für Familien puren Skispaß. Und die Skifahrer kommen auf eine Abfahrtlänge von bis zu 800 Meter.

Partyspaß am Kesselberg

Die Sklifte in Oberkirnach sind derzeit wochentags ab 13.30 Uhr geöffnet. An diesem Wochenende, 20. und 21. Januar, feiert der Skilift Kesselberg sein 50-jähriges Bestehen. Am Freitag ist die Piste mit Fackeln beleuchtet. Am Samstag, 21. Januar, gibt es eine Jubiläumskarte. Für drei Euro pro Person können Skifahrer ab 9 Uhr den ganzen Tag lang am Kesselberg Ski fahren. An der Schneebar gibt es Sekt. Auch das Wirteteam um Thomas Müller wird sich etwas einfallen lassen. Abends ist Flutlichtfahren bis Open-End. (spr)