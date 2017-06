St. Georgen 17-jähriger Sozius bei Unfall schwer verletzt

Ein 17-jähriger Mopedfahrer kommt in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prall mit seinem Sozius gegen eine Mauer.

Ein 17-jähriger Moped-Fahrer befuhr am Freitagabend, gegen 23.55 Uhr, die Bundesstraße 33, von St. Georgen in Richtung Triberg. In einer scharfen Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Stützmauer. Dabei wurde er leicht, sein gleichaltriger Sozius schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.