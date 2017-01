St. Georgen 1186 St. Georgener Bürger spenden Blut

Damit genügend Blutkonserven vorhanden sind, werden auch in St. Georgen mehrere Blutspendeaktionen im Jahr durchgeführt. Dann herrscht im Ökumenischen Gemeindezentrum reger Betrieb.Die Mitarbeiter der Blutspendezentrale sind vor Ort und werden von DRK-Helfern des Ortsvereins St. Georgen unterstützt.

Für die Leiterin des DRK St. Georgen, Christiane Kammerer, bedeuten die Blutspendentage einen erhöhten Aufwand. Immerhin sind in zwei Schichten an die 40 Helfer im Einsatz. Etliche Helfer kümmern sich um das Vesper nach der abgegebenen Blutspende. Andere betreuen die Spenderinnen und Spender während und nach dem Aderlass, wenn die Spender zum Ruheraum geführt werden.

An den Terminen von März bis Oktober finden an zwei Tagen hintereinander die Spendentermine statt. Am letzten Blutspendetermin des Jahres, im Dezember, wird ein Tag eingeplant. Bereits am Morgen um acht Uhr treffen die Helfer zum Aufbau der zwölf Betten ein. Wenn um 19 Uhr die letzten Blutspenden in den Konserven sind, kommt das große Aufräumen. Bis 22 Uhr oder auch mal später sind wir dann fertig und können ebenfalls den Heimweg antreten, sagt Christiane Kammerer. Mit unterstützt wird Kammerer von ihrer Vertreterin Susan Heber.

Auf Nachfrage kann Christiane Kammerer mitteilen, wie erfolgreich das Spendenjahr verlaufen ist. Das beste Ergebnis wurde im März mit 330 Spendern erreicht. An der Blutspendeaktion im Juli beteiligten sich 284 Menschen und an der im Oktober 280. Mit dem Dezember-Ergebnis schrammten die Helfer knapp an der magischen 300-Spender-Grenze vorbei. Gekommen sind in der Zeit zwischen elf bis 19 Uhr 292 Spendenwillige. Davon wurden 18 zurückgestellt, was viele Gründe haben kann. Alle Spendenwilligen erhalten den obligatorischen Gesundheitscheck. Blutdruck und Kreislauf. Die Blutgruppe wird festgestellt und der Computer liefert die Daten der Wiederholer automatisch. Heuer sind 16 Erstspender gekommen und insgesamt 274 Blutkonserven wurden sicher verpackt.