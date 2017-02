Schwarzwald-Baar Zollamt Bargen bleibt nun doch voll erhalten

Schweiz zerstreut Befürchtungen aus der Region und erhält wichtigen Übergang für heimische Unternehmen. Grenzüberschreitender Protest trägt Früchte.

Voller Erfolg nach langem Ringen für die regionale Wirtschaft und Politik: Die Schweiz wird ihr Zollamt Bargen im bisherigen Umfang weiter betreiben, die Öffnungszeiten und Dienstleistungangebot bleiben am Zoll auf der Strecke zwischen Blumberg und Schaffhausen unverändert. Mit dieser schriftlichen Bestätigung der Eidgenössischen Zollverwaltung an die Industrie- und Handelskammer (IHK) dürften jetzt die Befürchtungen der regionalen Wirtschaft zerstreut sein, dass beim grenzüberschreitenden Güterverkehr künftig Einschränkungen und größere Umwege zu anderen Zollämtern nötig werden könnten.

Die früheren Überlegungen, das Amt ganz zu schließen, waren mit einem Beschluss des Schweizer Parlaments von November 2016 zwar schon vom Tisch – zur Erleichterung von Wirtschaft und Politik im Schwarzwald-Baar-Kreis, aber unter anderem auch im Kreis Waldshut und im Kanton Schaffhausen. Zuvor hatte es breiten Protest beiderseits der Grenze gegeben. Regionale Unternehmen, Abgeordnete und Kommunalvertreter engagierten sich gemeinsam. Höhepunkt war ein grenzüberschreitender Aktionstag am Grenzübergang im April 2016. Bargen sollte damals noch eine von zwölf Zollstellen in der Ostschweiz sein, die im Rahmen eines Sparprogrammes geschlossen werden. Dass hätte aus Sicht der Kritiker bedeuten können, dass die Lastwagen zum Beispiel auf die Zollämter bei Waldshut-Koblenz und in Thayingen hätten ausweichen müssen. Dazu wären weite Umwege von bis zu 40 Kilometern nötig geworden – finanziell und ökologisch ein großer Nachteil.

Allerdings hatte es die Eidgenössische Zollverwaltung trotz Parlamentsbeschluss zunächst offen gelassen, ob das Dienstleistungsangebot in Bargen zusammengestrichen werden könnte. Das würde „einer Teilschließung gleichkommen“, warnte damals IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez.

Umso erleichterter reagierte die IHK gestern auf die schriftliche Bestätigung aus Bern, dass in Bargen Abfertigungszeiten und Abfertigungskompetenzen nun doch unverändert bestehen bleiben. Steffen Würth, IHK-Vizepräsident und Geschäftsführer der Straub Verpackungen GmbH in Bräunlingen, wird von der IHK dazu folgendermaßen zitiert: „Ich freue mich sehr, dass die exportierenden Unternehmen, Speditionen und Zolldienstleister beiderseits der Grenze nun Planungssicherheit haben und auch in Zukunft wie gewohnt über Bargen verzollen können. Dass dieses Ziel innerhalb eines Jahres erreicht wurde, ist dem beeindruckenden grenz-, verbands- und parteiübergreifenden Schulterschluss zu verdanken.“ Er dankte insbesondere „allen politischen Vertretern sämtlicher Ebenen aus der Schweiz und Deutschland für ihren Einsatz und ihr kontinuierliches Werben für einen reibungslosen grenzüberschreitenden Warenverkehr“.

IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez spricht in der Mitteilugn von einem „großen Erfolg für unseren exportorientierten Wirtschaftsstandort“, auch er dankt für die „hervorragende Zusammenarbeit mit Politik, Verbänden und der Wirtschaft beiderseits der Grenze.“ Die schweizerisch-deutsche Grenzregion profitiere erheblich von einer reibungslosen Zollabwicklung.

Zugleich habe die IHK „großes Verständnis für die erforderlichen Einsparungen“, wie die Schweiz sie vorhabe. Man sei optimistisch, dass es konstruktive Lösungen über weitere Optimierungen bei der Zollabwicklung geben werde. Das dürfte auch notwendig sein. Am Dienstagabend bestätigte die Eidgenössische Zollverwaltung auf Anfrage des SÜDKURIER, dass trotz des Erhaltes von Bargen Stellenreduktionen nötig sein werden, die auch Bargen betreffen werden: „Dieser Stellenabbau kann aber durch betriebliche Optimierungen so aufgefangen werden, dass die Leistungen erhalten bleiben“, verspricht die Zollverwaltung.

Zollamt Bargen

Der Grenzübergang Blumberg-Nordhalden/Bargen ist der einzige Übergang für Handelsgüter vom Schwarzwald-Baar-Kreis in den Kanton Schaffhausen. Der Erhalt der Zollabfertigung auf Schweizer Seite betrifft positiv rund 120 000 Unternehmen aus fünf Landkreisen und mehreren Kantonen, so die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Ursprünglich sollten zwölf Zollstellen in der Ostschweiz dem Schweizer Sparprogramm zum Opfer fallen, doch speziell in Bargen regte sich großer Widerstand. Im grenzüberschreitenden Schulterschluss von Wirtschaft, Verbänden, Politik und Kommunen wurde vor Ort ein Aktionstag der IHK am 6. April organsiert. Letztlich stimmte das Schweizer Parlament Ende November 2016 für den Erhalt von zwölf Zollstellen, darunter Bargen. (blu)