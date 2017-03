Schwarzwald-Baar Wo die Heimat wieder zum Erlebnis für alle Sinne wird

Saison-Auftakt in den Freilichtmuseen der Region: Vogtsbauernhof nimmt 1980er Jahre in den Blick, "Tier und Mensch" als Thema in Neuhausen ob Eck

Gutach/Neuhausen ob Eck – Spannende Zeitreisen und authentische Einblicke ins frühere Leben im Schwarzwald und auf der Baar bieten die beiden großen Freilichtmuseen in der Region an, die jetzt wieder in die Saison starten. Ohne Kitsch, dafür mit Erinnerungen an Zeiten, die viele noch selbst erlebt haben, machen sie die Heimat zum Erlebnis für alle Sinne.

Zunächst öffnet das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof nach der Winterpause nun wieder seine Tore, und zwar am kommenden Sonntag, 26. März. Um 9 Uhr wird zum Auftakt die Glocke auf dem historischen Hippenseppenhof läuten, womit auch das Jahresprogramm unter dem Motto „Heimat Zeiten“ beginnt – es wird ab 11 Uhr vorgestellt.

In der ersten Saisonhälfte steht als erstes Themenfeld die Heimat im Mittelpunkt, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Worum es geht? „Was der Einzelne mit Heimat verbindet, beispielsweise Sprache, Kunst oder Musik, und wie sich Heimat im Lauf der Zeit verändert“. In der zweiten Hälfte der Saison liege der Blickpunkt auf dem Thema Zeiten: „Die Museumsbesucher können sich dann auf eine spannende Zeitreise in die 1980er-Jahre begeben.“

Speziell für Familien und Kinder ist das Mitmachangebot „Schilderuhren für Einsteiger“ am Sonntag gedacht: „Von 11 bis 16 Uhr können sich die kleinen Museumsgäste im Uhrmacher-Handwerk versuchen. Mit Hilfe des museumspädagogischen Teams bauen die Kinder eine Schilderuhr und bemalen diese in ihrem ganz eigenen Stil“, erläutern die Museumsverantwortlichen.

Traditionell werde zudem am ersten Tag der Saison in der Rauchküche des Falkenhofs „Schwarze Supp‘“ gekocht. Von 11 bis 17 Uhr können die Besucher das nach altem Hausrezept zubereitete Gericht verköstigen. Handwerksvorführungen runden den Tag von 11 bis 17 Uhr ab: „Als Vertreterinnen des Trachtenhandwerks sind die Bollenhutmacherin und die Schäppelmacherin zu Gast. In seiner Werkstatt im Vogtsbauernhof lässt sich der Korbflechter über die Schulter schauen. Außerdem stellen die Schnapsbrennerin und der Schmied ihr traditionelles Handwerk vor“, heißt es in der Vorschau.

Eine Neuheit dürfte den Besuchern schon auf dem Weg zum Museum auffallen: Die Bahnunterführung, die zum Museumseingang führt, wurde vom Offenburger Künstler Stefan Strumbel neu gestaltet. Mit einem farbenfrohen Anstrich und insgesamt 24 Bildern sei hier ein Ausstellungsraum entstanden, der zum Verweilen einlade, heißt es vom Freilichtmuseum.

Eine Woche später ist dann das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck dran, und zwar am 1. April. In einer kurzen Vorschau kündigt Museumsleiterin Almut Grüner zudem an, dass dann am 9. April die sechs anderen Freilichtmuseen aus Baden-Württemberg zu Gast in Neuhausen sein werden, um ab 11 Uhr den traditionellen gemeinsamen Saisonstart der sieben Freilichtmuseen im Südwesten zu feiern. Dieser stehe dieses Jahr unter dem Motto „Tier und Mensch“: „Vom Ackergaul bis zur Wühlmaus ist praktisch alles mit dabei... und gibt einen spannenden und unterhaltsamen Einblick, wie Menschen und Tiere auf dem Land miteinander und füreinander gelebt haben.“

Besucherinformationen

Das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach im Ortenaukreis ist vom 26. März bis 5. November täglich von 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr), im August täglich von 9 bis 19 Uhr (letzter Einlass 18 Uhr) geöffnet. Auskünfte: Tel. 07831 / 93 56 0. Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck hat vom 1. April bis 29. Oktober von Dienstag bis Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Auskünfte: Tel. 07461/926 3204.

Infos im Internet: