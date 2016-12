Schwarzwald-Baar "Wir sind hier sehr stark aufgestellt"

IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez im Gespräch über die Perspektiven der regionalen Wirtschaft sowie das 150. Jubiläum der Industrie- und Handelskammer.

2017 feiert die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg ihr 150-jähriges Bestehen. Was bedeutet das Datum für Sie?

Es erfüllt einfach mit Stolz, dass die IHK eine so große Tradition in einer durchgängigen Rechtsform vorweisen kann – so wie übrigens auch viele mittelständische Unternehmen auf lange Betriebsdauern zurückblicken können. Diese langfristigen Traditionen sind geradezu ein Markenzeichen des Mittelstands, und wir reihen uns gerne ein unter diese Unternehmen. Die IHK ist regional stark aufgestellt und zugleich international orientiert über das Netz der Auslandshandelskammern. Von Villingen-Schwenningen aus sind wir mit allen Teilen der Welt verbunden – und können unsere Mitgliedsunternehmen vor dem Hintergrund der Globalisierung zum Beispiel bei der Planung des Markteintritts in anderen Ländern unterstützen.

Wo liegen die Ursprünge der IHK?

In Rottweil wurde 1867 unsere erste Vorgängerorganisation gegründet, damals mit Genehmigung des Königs von Württemberg. Kurz danach entstand auch eine Kammer in Villingen. Diese beiden Organisationen wurden 1973 zur heutigen Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg vereinigt.

Haben diese Wurzeln heute noch eine Bedeutung?

Die Gründung der Kammern war damals eine Initiative aus der Wirtschaft selbst. Sie sollten Rathäuser der Wirtschaft sein – also Institutionen der Selbstverwaltung, so wie es Rathäuser für Städte und Gemeinden sind. Das ist auch heute noch unser Auftrag: Dass die Wirtschaft ihre Angelegenheiten in Selbstverwaltung regelt, ohne dass der Staat dafür Behörden aufbauen und Steuern erheben muss – IHK statt Staat.

Was heißt das konkret?

Die Aufgaben reichen vom Eintragen neuer Ausbildungsverhältnisse über Prüfungen im Rahmen von Aus- und Weiterbildungen bis hin zur Beratung von Existenzgründern und hoheitlichen Aufgaben wie dem Ausstellen von Außenwirtschaftsdokumenten. Dabei legen wir zum Beispiel auch Gebühren selber fest. Und das ehrenamtliche Engagement spielt eine wichtige Rolle. Eine weitere Schwerpunktaufgabe ist die Interessenvertretung gegenüber Staat, Politik und Verwaltungen.

Die IHK als Wirtschaftslobby?

Interessenvertretung muss sein, aber zum Wesen der Kammer gehört es, dass sie keine Lobbyarbeit zugunsten nur einer Seite betreiben darf. Sie muss als Mittlerin zwischen Staat und Wirtschaft auftreten, und zwar ausgleichend, abwägend und neutral. Zum Beispiel beleuchten wir in Gutachten stets die verschiedenen Seiten eines Themas. Ein reines Pro oder Contra ist nicht möglich, weil sonst der beratende Charakter verloren ginge. Auch unser Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts verpflichtet uns dazu.

Wie gut gelingt das?

In einer Mediengesellschaft ist es nicht immer leicht, mit einer stark differenzierenden Betrachtung durchzudringen und sich Gehör zu verschaffen. Manchmal braucht es die Zuspitzung, dann muss man sich pointiert äußern. Aber das ändert nichts an unserem hohen Anspruch. Und es erfüllt einen mit einer riesigen Motivation, wenn man – wie etwa beim Thema Erbschaftsteuer oder Arbeitszeitgesetz oder Vergabeverordnung – mit am Tisch sitzen und seinen Teil zu einer Lösung beitragen kann.

Wie feiern Sie denn das Jubiläum?

Wie für unser Haus typisch werden wir kein große Feier veranstalten, sondern wir verbinden den Neujahrstreff – unser Premium-Event – nun am 8. Februar in den Schwenninger Messehallen mit diesem Thema. Dabei freut uns besonders, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu Gast sein und eine Rede halten wird. Das passt besonders gut, denn das Land ist auch unsere Rechtsaufsicht. Und es freut uns auch, dass die Musikhochschule Trossingen etwas ganz Eigenes für den Neujahrstreff gestalten wird. Was genau, weiß ich auch noch nicht. Es soll eine Überraschung werden und ist noch streng geheim.



Was steht noch auf dem Programm?

Im Herbst werden wir noch die Landesbestenehrung in unsere Region holen. Dabei werden die besten Ausbildungsabsolventen aus dem Bereich der Industrie- und Handelskammern gewürdigt. Diese Veranstaltung geht reihum durch die zwölf IHK-Regionen und findet 2017 bei uns in Rottweil im Kraftwerk statt.

Apropos Ministerpräsident Kretschmann – wie zufrieden sind Sie mit der grün-schwarzen Koalition im Land?

Die Zusammenarbeit gestaltet sich positiv, etwa im Bereich Innovations- und Technologietransferförderung. Gut ist auch, dass wir zum Beispiel im Moment keine neue Strukturdebatte im Schulbereich haben, sondern dass den bestehenden Schulen Zeit gegeben wird, sich zu entwickeln. Aber die einzelnen Anhaltspunkte eignen sich noch nicht für eine umfassende Bewertung.

Und wie fällt die generelle Lageeinschätzung für die regionale Wirtschaft aus?

Die Konjunktur brummt, die Auftragsbücher sind voll. Und die Verabschiedung des neuen Bundesverkehrswegeplans ist ein Meilenstein für uns. Unsere Region hat toll abgeschnitten, unsere Straßenbauprojekte sind nun alle im vordringlichen Bedarf. Jetzt kommt es darauf an, im Schulterschluss mit dem Land die rasche Umsetzung der Projekte voranzutreiben, denn hier zählt auch Schnelligkeit.



Wo sucht die Kammer noch die Zusammenarbeit mit der Politik?

Die Bildungspolitik ist uns ein besonderes Anliegen, zum Beispiel mit Blick auf die Ausstattung der beruflichen Schulen. Zudem legen wir Wert darauf, dass die Wirtschaft auch an den Gymnasien beim Thema Berufsorientierung mit eingebunden ist. Und dass dort aufgezeigt wird, dass nicht nur akademische Bildungswege nach dem Abitur zählen, sondern dass auch eine duale Berufsausbildung attraktive Karrieremöglichkeiten bietet.

Bleiben wir bei der Schulpolitik: Was haben Sie dort für konkrete Anliegen?

Wichtig für uns ist in diesem Bereich das Thema Kleinklassen – mit einer Klassenstärke weniger als 16 Schüler -, in denen Berufe mit geringen Absolventenzahlen unterrichtet werden. Das betrifft im Schwarzwald-Baar-Kreis möglicherweise Industrie- sowie Sport- und Fitnesskaufleute und eine Klasse für Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Aus meiner Sicht gibt es hier noch relativ wenig Transparenz, wie sich diese Kleinklassen weiterentwickeln sollen, auch in regionaler Abstimmung unter den Trägern der beruflichen Schulen. Diese Abstimmung auch über Landkreisgrenzen hinweg braucht es aber, damit Kleinklassen nicht durch neue Angebote im selben Berufsfeld in der Nachbarschaft kannibalisiert werden.



Gibt es sonst noch Wünsche ans Land?

Nach wie vor ist uns die Unterstützung des ländlichen Raums ein großes Anliegen, etwa beim Breitbandausbau. So begrüßen wir es sehr, dass nun eigens ein Kabinettsausschuss Ländlicher Raum gegründet wurde. Es ist wichtig, dass die Themen, die den ländlichen Raum betreffen, nicht isoliert betrachtet werden, sondern im Zusammenhang – schnelles Internet, Straßenbau, medizinische Versorgung, wirtschaftliche Entwicklung, zum Beispiel. Wir haben als Industrie- und Handelskammern hierzu auf Landesebene eine beachtliche Aktion auf die Beine gestellt, um auf die Bedeutung des ländlichen Raumes aufmerksam zu machen – zusammen mit Landkreistag, Gemeindetag, Städtetag, mit Handwerkskammern, Caritas, Kirchen und vielen weiteren Akteuren. Wir wollen damit zeigen: Der ländliche Raum gehört zu Baden-Württemberg ganz selbstverständlich dazu. Dazu passt auch das Thema der Rede des Ministerpräsidenten bei unserem Neujahrstreff: Starke Region, starkes Land.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung?

Dieses Thema ist mir sehr wichtig. Der umfassende Einsatz von Informationstechnologien etwa in der Produktion wird bestehende Geschäftsmodelle verändern, zum Teil bisher funktionierende Modelle ersetzen und neue Modelle schaffen. Wir haben heute die Chance, diesen Wandel aktiv zu gestalten – anders als etwa beim Niedergang der heimischen Uhrenindustrie, der damals eher wie eine Lawine über die Region kam. Das gilt nicht nur für die Industrie, auch der Handel ist beispielsweise durch Online-Konkurrenz stark gefordert. Heute ist die Markttransparenz viel größer und unseren Unternehmen ist die Herausforderung bewusst. Digitalisierung ist für uns eines der großen Themen der nächsten Jahre.

Was für ein Zukunftsszenario ergibt sich daraus?

Manche Städte haben sich auf den Weg zur Smart City gemacht, zur klugen Stadt. Ich würde das gerne übertragen auf uns als eine Smart Region. Die drei Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen sind jeweils dabei, die Breitbandversorgung auszubauen, die regionale Wirtschaft steckt mitten in der Digitalisierung, das Verbraucherverhalten verändert sich, der ländliche Raum hat seine eigenen Ansprüche an medizinische Versorgung – nun müssen wir versuchen, diese Dinge zusammenzubringen. Dies mit dem Ziel einer digital vernetzten Region in bestimmten Themenbereichen – eine Region, die sich als wirtschaftsstarker Raum vornimmt, im digitalen Bereich Vorreiter zu sein, mit einer ganzheitlichen Ansatz, im Schulterschluss der regionalen Akteure in Politik, Verwaltung und Wirtschaft.

Wie soll das konkret funktionieren, wie kann man diesen Austausch, diese Zusammenarbeit organisieren?

Es geht nicht um einen Plan zur regionalen Entwicklung mit genauer Festschreibung – der macht dies, der macht das. Es geht um eine Verantwortungsgemeinschaft, dass wir alle dazu beitragen, dass wir im Wettbewerb der Regionen bestehen können. Alle Beteiligten sollen sich bewusst sein, dass wir unsere Region gemeinsam weiterentwickeln müssen unter neuen Rahmenbedingungen. Wir erarbeiten gerade, wie dies konkret organisiert werden kann, und wollen das Ergebnis im ersten Quartal 2017 vorstellen. Klar ist, dass es ein für alle Interessierten offenes Modell sein muss.

Warum ist dies überhaupt wichtig?

Wir spüren, dass wir wirtschaftlich auf einem extrem hohen Niveau leben, von Erfolg zu Erfolg eilen – und dass wir im Gegensatz zu anderen Ländern weitgehend in Sicherheit und Frieden leben. Aber wir spüren zugleich, dass wir die Zukunft nicht mit den Instrumenten von gestern bewältigen können. Hier bricht die Digitalisierung vieles auf – und kann zum Beispiel helfen, sozialverträgliche Lösungen für den demografischen Wandel zu finden.

Beim Blick auf die Zukunft macht die Globalisierung vielen Menschen Sorgen. Sind diese Sorgen berechtigt?

Aus regionaler Perspektive haben wir von der Globalisierung stark profitiert, gerade Baden-Württemberg und unsere Region hängen direkt und indirekt stark vom Export ab, und dazu gehören nun einmal offene Märkte. Leider kommen aus den USA jetzt Ankündigungen eines neuen Protektionismus. Aber die Erfahrung zeigt, dass durch weltweite Arbeitsteilung der allgemeine Wohlstand wächst. Protektionismus bedient dagegen kurzfristig Ängste, aber die späteren Generationen müssen dann die dabei verursachten Scherben aufsammeln. Klar ist aber auch: Wirtschaft braucht immer Rahmenbedingungen – und dabei dürfen Ausbeutung und rücksichtsloser Ressourcenverbrauch nicht zum Wettbewerbsvorteil werden. Man darf jedoch nicht vergessen, welch gewaltige Wohlstandsgewinne etwa in den Schwellenländern durch die Globalisierung erreicht wurden – kein Entwicklungsprogramm kann das leisten, was die Wirtschaft kann.

Die IHK will ja ihren Sitz vom Villinger Romäusring an einen Standort beim Klinikum zwischen Villingen und Schwenningen verlegen und dort insbesondere auch Raum für die IHK-Akademie schaffen. Wie ist der Stand dieser Pläne?

Wir arbeiten an der Projektplanung seit rund zwei Jahren. Es ist in der Tat ein Großvorhaben mit einem sehr aufwändigen Planungsverfahren, da es auch um Zuschüsse der öffentlichen Hand geht. Im Frühjahr 2017 wollen wir hierzu in unserer Vollversammlung eine Entscheidung treffen und die Lösung dann bis 2019 umsetzen.



Zur Person

Thomas Albiez hat einen Universitätsabschluss als Diplom-Kaufmann und ist seit 2004 Hauptgeschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Davor war er bei der IHK in Bielefeld. Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg hat 30 000 Mitgliedsfirmen und liegt damit unter den 80 Industrie- und Handelskammern in Deutschland auf Platz 40.