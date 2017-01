Wie eine Witwe zur Hexe wurde

Frauen in der Geschichte: Eva Fleig aus Mönchweiler wurde 1641 verurteilt und hingerichtet

Das Urteil der „Herren, Bürgermeister und Rat der Stadt Villingen“ am 16. April 1641 lautet: „Um dieser unchristlichen, bösen Taten willen, …soll Eva Fleigin, …hinaus auf die gewöhnliche Richtstatt geführt, ihr erstlich das Haupt abgeschlagen, und also vom Leben zum Tode gebracht, hernach durch das Feuer zu Asche verbrannt … werden.“

Im Alter von 66 Jahren wird „Eva Fleigin von Münchweyler“ als Hexe verurteilt, am 22. April 1641 hingerichtet. Aus den Prozessakten, die sich im Stadtarchiv Villingen-Schwenningen befinden, erfährt Claus Stockburger 1998 vom Schicksal der Mönchweilerin.

„Es war ein Gnadenakt, erst enthauptet und dann verbrannt zu werden“, erklärt der heute 84-jährige Hobby-Geschichtsforscher aus dem Schwäbischen Heiningen.

Bei der Recherche zu seinen Vorfahren aus Oberkirnach stößt Stockburger auf weitere, interessante Geschichten – und erstellt einen Vortrag über Eva Fleig. Sie wird 1575 geboren. Die um 1600 mit Bastian Kammerer geschlossene Ehe bleibt kinderlos. Als ihr Mann 1629 verstirbt, beginnt der Abstieg einer einst gut situierten Ehefrau. Den Hof kann sie nicht weiterführen, übergibt ihn an Bruder Marx Fleig.

Zu dieser Zeit hat die Hexenverfolgung in Villingen seit 1619 bereits sprunghaft zugenommen und erreicht 1641 ihren „absoluten Höhepunkt“, wie Annelore Walz in einem Geschichtsbuch der heutigen Doppelstadt berichtet. Mit der Aufforderung von Kirche und Obrigkeit, Hexen anzuzeigen, sind der Denunziation keine Schranken gesetzt. Sogar Kinder werden verurteilt.

Fleig ist eines der Opfer des Hexenwahns, den Europa nicht etwa im „finsteren Mittelalter“, sondern bereits im Zuge des Humanismus und der Aufklärung erlebt.

Missernten und Viehseuchen sorgen aber für einen Mentalitätswandel. Der Dreißigjährige Religionskrieg zerstört die Ordnung. Die verwitwete Fleigin, damals wird Frauen ein „in“ an den Nachnamen gehängt, ist ab 1636 als Magd in Villingen angestellt. Das tödliche Mobbing gegen sie beginnt, als im März 1641 der Lehrbub eines Müllers verstirbt. Fleig soll ihm im Vorbeigehen auf die Schulter geschlagen haben. Sie wird beschuldigt, einem kaiserlichen Leutnant das Pferd und einer Frau in Mönchweiler die Ziege verhext sowie den Tod zweier weiterer Menschen durch Anhauchen verursacht zu haben. Im Verhör wehrt sich Eva Fleig, beteuert ihre Unschuld.

Unter mehrfacher Folter gesteht sie dann aber alle 19 Anklagepunkte, unter anderem den Ritt auf einem Stecken, Hexentanz und Brandstiftung. Jacob Kraut, bei dem sie gedient hat, wird am selben Tag wie die Hexe hingerichtet. Fleig hat ihn unter der Folter als einen ihrer „Gespielen“ genannt.

Eva Fleigs Leben hat Spuren hinterlassen. In den Archiven und im Leben ihrer Nachfahren. Als Christian Makowe 1992 von seiner Tochter Susanne gefragt wird, woher ihr Nachnahme stammt, beginnt für den heute 78-Jährigen eine spannende Recherche. In mühevoller Arbeit trägt er den Stammbaum zusammen – und entdeckt die Wurzeln bis hin zur Familie Fleig oder Flaig, wie der Name später geschrieben wird. „Dabei ist meine Familie erst 1955 aus Wittenberg-Bessarabien, im heutigen Moldawien, in den Wohnort unserer Vorfahren heimgekehrt“, erzählt er. Archiv-Akten verraten ihm, dass Martin Flaig – ein Nachfahre von Eva Fleigs Bruder Marx – um 1800 mit elf Kindern ausgewandert ist. „Mein Großvater Wilhelm Makowe hat 1898 Dorothea, eine Martin-Flaig-Nachfahrin, geheiratet“, sagt Makowe, den auch das Schicksal von Eva Fleig sehr bewegt. Er ist stolz, seinen Enkeln eine dicke Familienakte hinterlassen zu können.

Spuren vergangener Zeiten finden sich auch heute in Mönchweiler. Das Gebäude, in dem Eva Fleig und ihr Mann vor 1629 gelebt haben, existiert noch in der Robert-Kratt-Straße. Es ist mehrfach abgebrannt und wurde immer wieder aufgebaut. Heute steht es wie ein stummes Mahnmal im Ort.

