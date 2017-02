SchwarzwaldBaarKreis Wie die menschliche Stimme in der Neuen Musik fasziniert

Der Festivalkongress Upgrade 2017 bietet in Donaueschingen interessante Hörerlebnisse, experimentelle Weiterbildung und Raum für Erfahrungsaustausch – auch für Teilnehmer und Publikum aus der Region

Upgrade, der in seiner Form einzigartige Festivalkongress zur Vermittlung Neuer Musik, geht vom 24. bis 26. März in den Donaueschinger Donauhallen in die zweite Runde. Galt das Interesse im Jahr 2015 ausschließlich der zeitgenössischen Instrumentalmusik, so dreht sich die Veranstaltung 2017 nun ausnahmslos um die Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme.

Ziel: Upgrade 2017 möchte verdeutlichen, was das Faszinierende ausmacht, wenn in Neuer Musik die Stimme eingesetzt wird: als Gesang, als Stimmkunst oder in sprachnahen Äußerungsformen. Dazu werden zum Beispiel Vokalpartituren in den Blick genommen und praktisch umgesetzt – ganz in der bewussten Absicht, Theorie und Praxis eng miteinander zu verzahnen, Begeisterung für bislang Ungehörtes zu wecken und Vorbehalte gegenüber Experimenten mit der eigenen Stimme auszuräumen.

Workshops: Wer Musik mit Stimme betreibt, kann sich am Samstag für eine der fünf jeweils fünfstündigen Kursveranstaltungen anmelden. Rupert Huber, der profilierte österreichische Dirigent, Komponist und darüber hinaus auch Performance-Künstler, leitet einen an der Praxis orientierten Dirigierworkshop zu besonderen Dirigiertechniken.

Wolfgang Beuschel, erfahrener Regisseur und Schauspieler, thematisiert zusammen mit Klaus Brecht von der Landesakademie Ochsenhausen, wie ein "selbstsingender Chor" bei der Umsetzung von zeitgenössischer Musik funktioniert. Georg Christoph Biller, kein Geringerer als der frühere Leipziger Thomaskantor, beschäftigt sich an zwei Beispielen mit jungem geistlichen und weltlichen Repertoire, das sich für Laiensänger eignet. Die Stimmperformerin Gabriele Hasler, die sowohl im Jazzgesang zu Hause ist als auch den spielerischen Umgang mit der Sprache liebt, befasst sich mit stimmlichen Besonderheiten in der Neuen Musik und begleitet zudem Übungen, die das Erlernen neuer Stimmtechniken ermöglichen.

Ein ganzes Dozententeam schließlich präsentiert ein Vokalprojekt eines Gymnasiums aus dem hessischen Lampertheim.

Konzerte: Insgesamt vier Konzerte, verteilt über die drei Tage des Festivals, vermitteln die große Bandbreite der zeitgenössischen Vokalmusik. Zu hören sind das international herausragende SWR Vokalensemble Stuttgart und die sieben großartigen Stimmartisten, die als Neue Vocalsolisten Stuttgart hohes Ansehen genießen; ferner die Landesjugendchöre aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie aus Baden-Württemberg und dem Saarland, die auf jeweils eigene Art ein Konzeptstück von Iris ter Schiphorst interpretieren. Zudem stellen Schülerinnen und Schüler des Donaueschinger Fürstenberg-Gymnasiums ein von ihrem Musiklehrer Christian Feierabend angeleitetes Chorprojekt vor. Mit einer "Konferenz der Stimmen" aller Teilnehmenden wird der Kongress ausklingen.

Zielpublikum: Upgrade wendet sich an alle, die einen Chor oder ein vergleichbares Ensemble leiten, an Lehrer und Stimmbildner, an Kirchenmusiker, Studierende sowie an Berufs- wie Amateursängerinnen und -sänger. Sie alle können sich weiterbilden und über oftmals nicht geahnte Möglichkeiten des stimmlichen Ausdrucks austauschen. Auch Gruppen sind willkommen.

Teilnahme: Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro (für Studierende: 25 Euro), wobei der Eintritt zu allen Konzerten inklusive ist. Die Teilnahme am Kongressprogramm (Workshops und Diskussionen) ist für Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren gratis. Der Eintritt zu den weiteren Veranstaltungen außerhalb von Konzerten und Workshops ist kostenfrei. Es werden auch Einzel-Eintrittskarten für die Konzerte erhältlich sein (Tourist-Information Donaueschingen Tel. 0771-857266), der Vorverkauf hat aber noch nicht begonnen.

