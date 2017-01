Schwarzwald-Baar Wie die Kunst nach dem Krieg in Schwenningen wieder aufblühte

Die Städtische Galerie Villingen-Schwenningen erinnert mit einer Ausstellung an die Gründung der Schwenninger Lovis-Presse vor 70 Jahren

Vor 70 Jahren war der Zweite Weltkrieg gerade erst vorbei, die Not der Nachkriegszeit war groß – und das nicht nur in materieller Hinsicht. In diese Zeit fiel die Gründung der Schwenninger Lovis-Presse. Sie publizierte von 1947 bis 1949 herausragende Druckgrafiken und war neben der Stuttgarter Eidos-Presse die erste Druckpresse im freien Deutschland, wie die Städtische Galerie Villingen-Schwenningen hervorhebt.

Das runde Datum erfährt nun eine besondere Würdigung im doppelstädtischen Jubiläumsjahr, das unter dem Motto "Aufbruch – Wege in die Zukunft" steht und an die Ersterwähnung von Schwenningen, Tannheim und Villingen in einer Kaiserurkunde Ludwig des Frommen vom 4. Juni 817 erinnert: Die Städtische Galerie VS zeigt vom 22. Januar bis 12. März im Schwenninger Lovis-Kabinett die Ausstellung "70 Jahre Lovis-Presse Schwenningen 1947-1949" mit Werken von Curth Georg Becker, Otto Dix, Erich Heckel, Walter Herzger, Werner Gothein, Erich Kuhn, Gertraud Rostosky und Wilhelm Schnarrenberger.

"Im Zentrum der Ausstellung stehen neben Ölbildern, Aquarellen, Zeichnungen und Druckgrafiken sechs großformatige Pastelle von Werner Gothein", so die Galerie. Die Pastelle habe der Schüler von Ernst Ludwig Kirchner zu Georg Büchners Dramenfragment "Woyzeck" etwa in den Jahren 1918/19 gefertigt. "Diese Kunstwerke, heute im Eigentum der Städtischen Galerie, sind die weltweit ersten Arbeiten im Bereich der Bildenden Kunst", die zu Büchners "Woyzcek" geschaffen worden seien.

Mit den Werken bedeutender Künstler richtet die Galerie den Blick auf die Zeit des Aufbruchs nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges: "Nach zwölf Jahren Terror-Diktatur stand die Schwenninger Lovis-Presse für ein grundlegendes Menschenrecht: Freiheit für die Kunst! So sind in der Ausstellung mehr als 140 Werke ehemals von den Nationalsozialisten verfemten Künstlern, die Arbeits- und auch Ausstellungsverbot hatten, zu sehen", heißt es in einer Vorschau. Zudem würden Arbeiten präsentiert, die von den Künstlern der Lovis-Presse ab 1988 für die Sammlung der Städtischen Galerie erworben wurden.

Zugleich erinnert die Städtische Galerie an den Gründer der Lovis-Presse: den Mediziner Franz Georg Ludwig (Lovis) Gremliza, der 1944 nach Schwenningen kam und sich als Arzt niederließ. Seine ausgezeichneten Kenntnisse der französischen Sprache machten Gremliza den Kontakt zur französischen Besatzungsmacht leicht. Er wurde Leiter des neuen Centre d'Information, einer Einrichtung zur Aufklärung und gewissen Umerziehung der deutschen Bevölkerung, heißt es in der Mitteilung der Galerie. "Hier organisierte Gremliza Anfang 1947 kleine Ausstellungen mit Kunstreproduktionen impressionistischer Meister, doch nur wenige Besucher, ,ein paar Lehrer und wenige andere', wie Gremliza später erzählte, kamen zu diesen Veranstaltungen. Das Interesse der Schwenninger wuchs, als das Centre d'Information in die städtische Verwaltung integriert wurde und das kulturelle Angebot fortan unter dem Namen 'Städtische Ausstellungen Schwenningen am Neckar – Centre d'Information' firmierte", berichtet die Städtische Galerie weiter. Im Sommer 1947 sei die erste Ausstellung mit Werken von Gertraud Rostosky eröffnet worden.

Am 24. Mai 1947 sei dann die Idee geboren worden, Auflagendrucke in Künstlermappen herauszugeben. In Alfons Himmelsbach – der Lithograf an der Kunstgewerbeschule auf dem Weißenhof in Stuttgart arbeitete über 70-jährig in der Buchdruckerei Link in Schwenningen – habe Gremliza einen Fachmann für die Herstellung der Künstlergrafiken gefunden. Gremliza verlegte unter anderem Künstlermappen von Curth Georg Becker, Otto Dix und Werner Gothein sowie Erich Heckel.

Als Gremliza die Neckarstadt 1949 im Streit mit seinen Medizinerkollegen verließ, sei eine "kurze, jedoch fruchtbare Zeit, ein kleines, doch bedeutendes Kapitel Kunstgeschichte", zu Ende gegangen. (sk/jdr)

Szenische Lesung

Die Ausstellung wird am 21. Januar um 17 Uhr eröffnet. Der Kunsthistoriker Andreas Gabelmann aus Radolfzell führt in die Ausstellung ein.

Im Rahmenprogramm zur Ausstellung wird am 28. und 29. Januar 2017 eine szenische Lesung zum Bühnenstück "Woyzeck" mit Menschen unterschiedlichster Herkunft aufgeführt, die in Villingen-Schwenningen eine neue Heimat gefunden haben, heißt es in der Vorschau. Musiker der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen werden eine Komposition zur Uraufführung bringen, welche die szenische Lesung begleitet. Das Ensemble Open Source Guitars wird dabei Klangräume dem theatralischen Geschehen zuordnen. Der Filmemacher Klaus Peter Karger hält in seinem künstlerischen Dokumentarfilm dieses Projekt fest.