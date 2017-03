SchwarzwaldBaarKreis Wie die Bildungsregion der Erfolgsspur folgt

Kreisweites Projekt für bessere Bildungschancen: Seit 2009 zahlreiche Angebote geschaffen

90 000 Euro, die jedes Jahr gut angelegt sind, um Bildungschancen im Landkreis zu verbessern: Unter dem Stichwort Bildungsregion hat das Landratsamt Schwarzwald-Baar 2009 eine Initiative ins Leben gerufen, die bereits eine ganze Reihe von Angeboten geschaffen hat. Unter der Regie des Bildungsbüros Schwarzwald-Baar zusammen mit dem Kreisjugendamt und dem Staatlichen Schulamt Donaueschingen werden zahlreiche Bildungsprojekte zu einem Erfolg. Allein im Jahr 2016 konnten mit den verschiedenen Initiativen rund 2800 Menschen kreisweit erreicht werden. Im Kreistagsausschuss für Bildung und Soziales stellten die drei Kooperationspartner eine detaillierte Zwischenbilanz ihrer Arbeit vor.

Andreas Meßmer, der Leiter des Bildungsbüros, Susanne Brodbeck vom Kreisjugendamt Schwarzwald-Baar und Werner Nagel vom Staatlichen Schulamt Donaueschingen berichteten den Kreisräten über die Kooperation "Jugendhilfe -Schule", die in den vergangenen Jahren einige Projekte auf den Weg gebracht hat. Sie dienen dem Ziel, Bildungschancen für Kinder und Jugendliche zu verbessern.

Ein Motor des Erfolgs für die Bildungsregion Schwarzwald-Baar scheint die gute Zusammenarbeit zwischen den Partnern zu sein: Immer mehr Einrichtungen erkennen den Mehrwert dieses Projekts. So haben sich zum Beispiel im vergangenen Jahr bei einer Wissenswerkstatt für Schüler ab Klassenstufe sieben die Industrie- und Handelskammer, die Agentur für Arbeit, das Schulamt Donaueschingen und der Arbeitgeberverband Südwestmetall mit insgesamt 50 000 Euro beteiligt. In Workshops wurde gezielt die Berufswahl der Jugendlichen unterstützt. Der Aufbau eines Netzwerks – eines der aktuellen Ziele der Bildungsregion – ermöglicht inzwischen auch den grenzüberschreitenden Austausch mit einer entsprechenden Einrichtung in Schaffhausen.

Lebenslanges Lernen vom Kindergarten bis ins hohe Alter: Die Bildungsregion Schwarzwald-Baar hat dies als Ziel erkannt. Sie baut inzwischen ihr Angebot weiter aus, setzt auf ihr Netzwerk, in dem die Einrichtungen ihre Angebote zusammenführen. "Vernetzte Arbeit hat große Bedeutung", sagt Andreas Meßmer. Werner Nagel vom Staatlichen Schulamt sieht in der Ganztagsschule ein neues Aufgabengebiet: Der Lebensort der Kinder findet immer mehr in den Schulen statt. "Lebenspraktisches Lernen, Sozialkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung" stünden zunehmend im Vordergrund. Auch das Modellprojekt "Sozialkompetenz in Klasse eins" diene diesem Ziel: Die Kinder sollen das soziale Miteinander, Familienbilder und den Umgang mit Konflikten lernen.

Die Bildungsregion ist auf vielen Gebieten aktiv. Es geht beispielsweise um den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule, um den Übergang von der Schule in den Beruf, um die Entwicklung der Bevölkerung und ein Demografie-Netzwerk, um einen Workshop mit dem Kinder- und Jugendmuseum Donaueschingen, um organisierte Besuche der Berufmesse "Jobs für Future" für Schüler oder auch Mathe-Intensivkurse. Schüler aus Klasse fünf und sechs konnten in den Herbstferien an einer fünftägigen "Traumreise Berufswelt" teilnehmen und jeden Tag ein anderes Unternehmen im Kreis besuchen. Im Sommercamp waren 45 Schüler mit besonderem Förderbedarf in Aktivcamps an zwei Standorten, um ihre Kenntnisse in Deutsch und Mathe zu verbessern, aber auch Natur- und Umweltthemen wurden für sie dort zum Erlebnis.

Bildungsregion

An dem Landesprogramm Bildungsregionen beteiligen sich 26 der 44 Stadt- und Landkreise. Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist seit 2009 dabei, wobei das Modellprojekt 2013 in ein Dauerangebot umgewandelt wurde. Die Bildungsregion soll die Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen verbessern – und zwar in Zusammenarbeit von verschiedenen Bildungsakteuren wie Schulen, Kindergärten und Behörden. Diese Kooperationen werden von einem eigens geschaffenen Bildungsbüro initiiert, koordiniert und als konkrete Maßnahmen umgesetzt. Für die Leitung des Bildungsbüros gibt es vom Land alljährlich ein Lehrerdeputat (oder alternativ einen Zuschuss) im Umfang von 45 000 Euro. Im Gegenzug stellt der Landkreis ebenfalls 45 000 Euro bereit.