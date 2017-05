Schwarzwald-Baar-Kreis Wie das Traditionshobby Kaninchenzucht in die Krise gerät

Wie das Traditionshobby Kaninchenzucht in die Krise gerät

Mitgliederschwund bei Kaninchenzuchtvereinen: Der Kreisverband verliert traditionsreiche Clubs verloren, die aus Altersgründen der Mitglieder aufgelöst werden müssen. Es gibt freilich auch positive Gegenbeispiele.

Villingen-Schwenningen – Kaninchenzüchtervereine gehören seit Jahrzehnten vielerorts ganz selbstverständlich zur Vereinslandschaft dazu. Vor allem während der beiden Weltkriege waren die Tiere als Fleisch- und Felllieferanten geschätzt, aber seither sind sie für ihre Besitzer immer öfter zu einer Art Familienmitglied geworden – und ein großes Thema für Wettbewerbe und Züchterstolz. Doch inzwischen steckt das traditionsreiche Hobby Kaninchenzucht in der Region in einer Krise.

Erst vor wenigen Wochen meldete der Kreisverband der Rassekaninchenzüchter Schwarzwald-Baar auf seiner Hauptversammlung den Austritt von drei altgedienten Mitgliedsvereinen. Nach dem Austritt des C 5 Bad Dürrheim, C 195 Villingen und C 919 Bräunlingen hat der Verband noch zehn Mitgliedsvereine in seinen Reihen. Dem Verbandsvorsitzenden Rudi Nägele zufolge ist der Mitgliederschwund der Kern des Problems.

Ein Paradebeispiel sind die Villinger Kaninchenzüchter. Der Verein befindet sich momentan in der Auflösungsphase. Der ehemalige Vorsitzende des C 195, Hellwig Weißhaar, kommentiert: „Schlussendlich waren wir noch drei aktive Züchter im Verein, allesamt über 70 Jahre alt. Der Schritt zur Auflösung war notwendig. Momentan wird auch der Umgang mit dem Vereinsvermögen geklärt.“

Wenn man sich in der Region umschaut, zeichnet sich die Entwicklung schon länger ab, auch auf württembergischer Seite. So ging der Tuttlinger Stadtteil Nendingen bereits 2006 seines Kleintierzuchtvereins verlustig. Die örtlichen Kindergärten freuten sich seinerzeit bei der Verteilung des Vereinsvermögens über Spenden von jeweils 1200 Euro. 2015 verschwindet auch in der Kernstadt der Kaninchenzuchtverein Z 172 Tuttlingen.

Immerhin kämpferisch zeigte sich in der um seinen Fortbestand ringende Kleintierzuchtverein Z 504 Dauchingen. Auf der Hauptversammlung im Frühjahr 2015 zeichnete sich das Ausbleiben der Lokalschau für den Spätherbst aus Altersgründen der Mitglieder ab. Eine Blaupause für die Entwicklung in Villingen: Die im Schnitt mehr als 70 Jahre alten Züchter befürchteten, den Arbeitsaufwand aus eigener Kraft nicht mehr stemmen zu können. Die letzten Reserven mobilisierend konnte die Lokalschau samt Feier zum 75. Jubiläum des Z 504 im November 2015 schließlich stattfinden. Ein halbes Jahr später dann der Rückschlag: Per Satzungsänderung leiteten die Mitglieder auf der Hauptversammlung 2016 die Auflösung ein. Unter 90 Mitgliedern befand sich gerade noch ein aktiver Züchter beim Z 504.

Warum finden sich vielfach keine Nachfolger für die Züchter und das Traditionshobby mehr? „Äußerst zeitintensiv mit einem hohen Grad an Verantwortungsbewusstsein“, so umreißt der Vorsitzende des Kaninchenzüchter-Kreisverbands Rottweil-Schwarzwald-Tuttlingen und des Schwenninger Kaninchenzüchtervereins Z 148, Holger Haller, zwei wesentliche Anforderungen der Kaninchenzucht Hobbys. Ein zusätzlicher Faktor für die Zucht sind die Kosten. Das ergibt offenbar für viele Jugendliche ein zu aufwändiges Paket.

Doch nicht alle Vereine stecken in der Krise, sondern entwickeln erfolgreich weiter – wie das Beispiel Schwenningen zeigt. Dort an der Dauchinger-Straße 160, bei der Nordausfahrt in Schwenningen und nur wenige Kilometer vom aufgelösten Dauchinger Verein Z 504 entfernt, befindet sich das Hasenhaus. Und dort hält der Schwenninger Z 148 die Fahne der Kaninchenzucht hoch.

Mit seinen 125 Mitgliedern, davon knapp 20 aktive Züchter, besetzen die Kaninchenzüchter des Z 148 Schwenningen den ersten Platz im Kreisverband Rottweil-Schwarzwald-Tuttlingen und die Position „fünf bis sechs“ im Landesverband der Rassekaninchenzüchter Württemberg und Hohenzollern. Drei der vier Mitglieder unter 18 Jahren sind aktive Jungzüchter. Rund 300 Kaninchen sind in den Gehegen beim Hasenhaus aufzufinden. Zu Ostern ist die Anlage regelmäßig mit Gruppen an Schaulustigen aus Kindergärten oder Schulen überlaufen.

Die Liebe zu Natur und Tier, Herausforderung bei den Turnieren und der Kick beim Zocken mit der genetischen Neukombination durch gewählte Paarung entschädigen die Mitglieder für ihren aufwendigen Zeitvertreib.

Die Landesverbände

Die Kaninchenzüchter sind im Südwesten noch nach alten Landesgrenzen organisiert. Es gibt daher den Landesverband Badischer Kaninchenzüchter mit 24 Kreisverbänden (darunter Kreisverband Schwarzwald-Baar). Und es gibt den Landesverband der Rassekaninchenzüchter Württemberg und Hohenzollern mit 29 Kreisverbänden.