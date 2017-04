Schwarzwald-Baar Wie Protestanten das Reformationsjubiläum feiern

Etliche Veranstaltungen im Kirchenbezirk Villingen

Schwarzwald-Baar (ewk) Im Evangelischen Kirchenbezirk Villingen wird das diesjährige Reformationsjubiläum in den Gemeinden mit einer Fülle von Veranstaltungen begangen. Eines der ganz großen Ereignisse ist die Nacht der Freiheit: Dazu lädt der Kirchenbezirk am Freitag, 12. Mai, um 19 Uhr ins Münsterzentrum an der Kanzleigasse im Stadtbezirk Villingen ein.

Die Nacht der Freiheit wird in den evangelischen Landeskirchen an vielen Orten in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai gefeiert. Dabei werden in unterschiedlicher Gestaltung 500 Jahre Reformation in den Blick gerückt. In der Region Schwarzwald-Baar arbeitet Dekanstellvertreter Pfarrer Peter Krech mit einem Team an der Vorbereitung.

Das Krech-Team bietet mit Impulsen von Persönlichkeiten der Öffentlichkeit ganz verschiedene Blicke auf das Reformationsereignis. Mit dabei sind die Kinderpsychologin Petra Brenneisen-Kubon, der Sozialarbeiter Michael Eich von der Justizvollzugsanstalt Rottweil, Dekan Josef Fischer, Landrat Sven Hinterseh, Oberbürgermeister Rupert Kubon, Diakonie-Geschäftsführerin Anita Neidhardt-März, Dekan Wolfgang Rüter-Ebel, die Prälatin für Südbaden, Dagmar Zobel, die Landtagsabgeordneten Martina Braun und Karl Rombach und selbstverständlich Gemeindepfarrer Peter Krech.

Mit Kleinkunst treten das Kirchenkabarett Blacksheep, Heinrich Greif mit „Die mit der Leiter“ und Pfarrer Udo Stober auf. Für die Musik sorgen der Gospelchor Cross Notes, das Futa-Ensemble und Stormy Friday.

Einlass im Münsterzentrum ist ab 18 Uhr. Hans-Peter Mattes vom Katholischen Dekanat Tuttlingen wird "locker-freiheitlich" durch das abwechslungsreiche Programm mit Talk-, Tanz-, Clown-, Dessert- und Musikrunden führen, bevor um 22 Uhr als Finale ein Feuerwerk entzündet wird.

Jubiläumstermine

Eintrittskarten zum Preis von 24 Euro gibt es in VS-Villingen an der Buchhaltestelle (Brunnenstraße 10) und im Johannes-Pfarramt, Mönchweilerstr. 6.

500 Jahre Reformation werden auch im evangelischen Kirchenbezirk Villingen gefeiert. Derzeit läuft etwa die Ausstellung „Geschichte der Evangelischen Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis“ durch die Pfarreien. Zudem finden in den Pfarrgemeinden viele Reformationsveranstaltungen statt. Am Pfingstmontag werden in Villingen und Schwenningen ökumenische Dankgottesdienste gefeiert. Ein Symposium zum Thema „Von der Reformation zur Ökumene“ findet am 22./23. September in VS-Villingen statt. Am 31. Oktober, der in diesem Jahr gesetzlicher Feiertag ist, werden in allen Gemeinden Festgottesdienste gefeiert.