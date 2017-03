Schwarzwald-Baar Wie Oettinger in Villingen für Europa kämpft

Kurzweiliger Vortrags- und Diskussionsabend mit dem EU-Kommissar eine einem breiten Themenspektrum von der Türkei und die Ukraine bis hin zum Brexit – und dem VfB Stuttgart

Fast ein wenig zu früh kommt EU-Kommissar Günther Oettinger am Mittwochabend in die Neue Tonhalle, dabei ist er zwanzig Minuten zu spät dran. Er ist selbst mit einem Mercedes S-Klasse (mit Diplomatenkennzeichen) nach Villingen gefahren, parkt rasch den Wagen vor der Halle und eilt umstandslos hinein: Er wird als Redner erwartet zum Thema „Europa ist nicht das Problem, sondern die Lösung“. Rund 900 Zuhörer füllen die Sitzreihen.

Allerdings ist die Bühne schon belegt: Eine Podiumsrunde steckt mitten im Gespräch über die Türkei und ihre angespannten Beziehungen zu Deutschland und anderen EU-Staaten. Was Arendt Gruben, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwarzwald-Baar und Veranstalter des Abends, spontan organisiert hat, um das Warten auf Oettinger zu verkürzen, wird zum spannenden Gedankenaustausch.

SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz sowie Gruben konfrontieren den CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei und den CDU-Europaabgeordneten Andreas Schwab mit der Frage, warum sich die Bundesregierung mit einer deutlicheren Reaktion auf die Provokationen aus Ankara so schwer tut.

Frei und Schwab verurteilen das Verhalten Erdogans und seiner Minister zwar klar. Selbst im EU-Parlament, wo früher eine große Mehrheit für einen EU-Beitritt der Türkei gewesen sei, habe sich der Wind gedreht, so Schwab. Er und Frei sind sich einig, dass der EU-Beitritt mindestens in weite Ferne gerückt sei. Aber sie verweisen auch darauf, dass man die Türkei etwa als Nato-Partner weiter brauche – auch wenn sich der "Staatspräsident mitunter verhält wie ein Halbstarker“, sagt Frei, was derzeit tatsächlich „unerträglich“ sei.

Dieser Diskussion hätte wohl mancher noch gerne weiter gelauscht, doch für Oettinger räumt die Runde selbstverständlich gerne die Bühne. Der EU-Kommissar, inzwischen verantwortlich für das mächtige Ressort Finanzen und Personal, legt aus dem Stand in freier Rede los. Es wird eine Mischung aus leidenschaftlichem Plädoyer für den europäischen Zusammenhalt, für die Sicherung von Wohlstand und freiheitlicher Gesellschaftsordnung, ergänzt von Ausflügen in die globale Wirtschafs- und Sicherheitspolitik – und von selbstironischen Scherzen über seine schwierige, aber unendlich belastbare Liebe zum VfB Stuttgart.

Vor allem mahnt Oettinger vor selbstzufriedenen Illusionen, dass Deutschland wirtschaftliche Erfolge, liberale Demokratie und den Frieden ohne größere Anstrengungen und „ohne das europäische Team“ erhalten könnte. „Eingezwängt zwischen Putin, Erdogan und Trump“ – die ersten beiden stünden für autokratische Regierungsformen, aber auch im Weißen Haus würden jetzt entsprechende Ansätze sichtbar – stehe Europa vor der Frage, ob es in Zukunft noch die globale Ordnung mitgestalten wolle oder zum „Wurmfortsatz Zentralasiens“ werde.

Und Deutschland? Das sei auf die EU angewiesen, alleine könne es sich im globalen Mächteverhältnis kaum durchsetzen. Das Land müsse zudem um den Spitzenplatz bei Innovation und Forschung kämpfen. Auch hierfür sei die Kooperation in der EU essenziell.

Oettinger wirbt am Ende bei den Zuhörern dafür, dass sie selbst „Botschafter Europas“ sein sollten. Denn das europäische Projekt kranke an der „Aushöhlung im Innern“. Er zitiert den Brexit, aber auch EU-Gegner in Polen, Ungarn, Frankreich, Österreich sowie in Deutschland. Doch er sieht auch eine Trendwende: "Europa hat den Tiefpunkt durchschritten"; mittlerweile gebe es schon Demonstrationen für den Erhalt der EU. Er sei sicher, die AfD werde bei der Bundestagswahl nicht über zehn Prozent kommen.

Als der kräftige Applaus verklungen ist, haken Stefan Lutz und Arendt Gruben bei Oettinger in einer Podiumsrunde unter anderem nach, wie man EU-Staaten disziplinieren könne, die zwar Rechte und Geld in Anspruch nehmen, aber sich bei der Flüchtlingsaufnahme verweigern. Oettinger sieht die Rollen nicht so klar verteilt: Polen habe etwa eine Million Menschen aus der krisengeschüttelten Ukraine aufgenommen. Und Deutschland habe sich glatt verweigert, als 2012 eine Verteilungsquote in der EU diskutiert wurde, um Italien beim Flüchtlingsthema zu entlasten. "Wir haben 2012 keine Solidarität geübt, da dürfen wir heute nicht auf dem hohen Ross sitzen und einfach erwarten, dass andere solidarisch sind."