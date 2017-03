Tuttlingen Wie Nagelkünstler Uecker auch als Maler überzeugt

Die Städtische Galerie Tuttlingen zeigt Arbeiten eines der bekanntesten deutschen Künstler – und zugleich wichtige, aber weniger bekannte Facetten aus dessen Werk

Günther Uecker, 1930 in Mecklenburg geboren, zählt zu den international bekanntesten deutschen Künstlern der Gegenwart. Bereits vor fünfzig Jahren hat er sich als Mitglied der legendären Avantgarde-Gruppe Zero, die seit einigen Jahren eine gewaltige Renaissance erlebt, in die Kunstgeschichtsbücher eingeschrieben, respektive genagelt.

Denn berühmt wurde er mit seinem radikalen Wechsel vom gemalten Tafelbild zum Nagel-Objekt. Ein Markenzeichen, das ungerechterweise an ihm haften geblieben sei, so der Kunsthistoriker Alexander Tolnay. Denn Ueckers Oeuvre ist wesentlich reicher an Ausdrucksmitteln.

Den Beweis erbringt Tolnay nun in der Städtischen Galerie Tuttlingen. Der freie Kurator hat eine Ausstellung konzipiert, die mit den Aquarellen den intimsten und am wenigstens bekannten Teil aus Ueckers Gesamtwerk zeigt. Zu sehen sind Aquarellzyklen mit Naturmotiven, die in der Mehrzahl auf der winzigen Kanareninsel Graciosa entstanden sind, wo Uecker ein Haus besitzt. Diese kleinformatigen Blätter vermitteln die Dynamik von Form und Farbe, Licht und Atmosphäre der Insel.

Der Künstler befasst sich mit elementaren Dingen wie Sonne, Wolken, Wind und Meer. Mit lockerer Pinselführung und nuancenreicher Farbigkeit begegnet er der Landschaft in ihrer vielfältigen Erscheinung und reagiert auf sie sensibel und spielerisch, ohne sie realistisch abzubilden. Die Technik des Aquarelles wird der Intention, Naturvorgänge in zügiger Abfolge zu notieren, besonders gerecht.

Auf der formalen Ebene manifestieren diese Arbeiten die Affinität Ueckers zur Abstraktion. Auf der geistigen Ebene sind seine Aquarelle Zeugnisse des Bewusstseins von einer übergeordneten Energie, die ihre Wirkung in gleicher Weise auf unserem Planeten, im Kosmos und im Menschen erreicht.

So zeigt zum Beispiel die Aquarellserie „Wolken“ von 1992 den Himmel bedeckt von mächtigen Zusammenballungen, die dann wieder zerrissen oder übersät sind mit kleinsten Formeinheiten. Gemäß Tageszeit und Wetter erscheint der Himmel in weit voneinander differierenden Blauabstufungen. Die Wolken türmen sich weiß übereinander, färben sich rot und orange oder bergen graue und schwarze Schatten in sich. Durch bestimmte, zeichenhafte Pinselzüge wird in allen Bildern ohne Umschweife ein gleichartiger Rhythmus sichtbar.

In den Bildserien kommt schließlich auch die Naturverbundenheit des Künstlers zum Ausdruck, die in der Kindheit auf der Ostseeinsel Wustrow wurzelt. Aber auch die Grafik und das Künstlerbuch spielen eine wichtige Rolle im Schaffen Ueckers. In der Ausstellung stehen hierfür die Arbeiten aus dem Mappenwerk „Graphein“ (2002). Den zwölf Kapiteln über Schriften der Weltgeschichte sind jeweils Prägedrucke von Günther Uecker zugeordnet.

Obwohl in Tuttlingen gerade mit den Aquarellen ein unbekannter Uecker gezeigt wird, ohne das Markenzeichen geht es eben auch hier nicht. Seine zu Spitzenpreisen gehandelten Nagelobjekte sind zwar nicht zu sehen, dafür die bekannten Abdrucke von Nägeln. Er ließ sich dabei von den ältesten Schriften der Menschheit inspirieren und erzeugte mit Reliefs, die ohne Farbe im rein weißen Papier Licht und Schatten werfen und bei aller Abstraktion und Reduktion wie ebenfalls die Aquarelle ein weites Assoziationsfeld eröffnen.

Besucherinformationen

Die Ausstellung "Günther Uecker – Aquarelle und Grafik“ in der Städtischen Galerie Tuttlingen, Rathausstraße 7, ist bis 26. März dienstags bis sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr zu sehen.