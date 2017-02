Schwarzwald-Baar-Kreis Wie Katharina Viebranz dem Bund Umwelt und Naturschutz neuen Schwung verleihen will

Katharina Viebranz neue Regionalgeschäftsführerin beim BUND: Sie will junge Leute und Familien besser ansprechen

Der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat eine neue Geschäftsführerin. Katharina Viebranz hat Anfang Februar Claus Ding an der Spitze des Regionalverbandes abgelöst. Ding war seit 1988 Geschäftsführer und trat zum Jahresende in den Ruhestand. Weiter im Amt ist Anita Sperle-Fleig, die ebenfalls einen Anteil der Regionalgeschäftsführerstelle innehat.

Unter der neuen Geschäftsführerin soll sich der BUND Regionalverband für neue Themenfelder öffnen und die jüngere Generation ansprechen. Mit dem personellen Wechsel sind keine grundlegenden Veränderungen in der Arbeit des Regionalverbandes verbunden. „Der von den Mitgliedern gewählte Vorstand gibt im Wesentlichen die Aufgaben vor. Natürlich kann und soll ich auch meine eigenen Ideen einbringen“, erzählt die 30-Jährige.

Eine Neuerung hat Katharina Viebranz im Visier. „Unter Claus Ding stand die Landschaftspflege mit seinen Moorschnucken im Fokus. Das wollen wir teilweise weiterführen. Aber wir wollen uns auch für neue Themenfelder öffnen.“

Konkret führt sie an, Themen für jüngere Generationen und junge Familien verstärkt anbieten zu wollen. Themen wie Nachhaltigkeit sollen beispielsweise durch Vorträge in der Bevölkerung verankert werden. Auch sei angedacht, eine Kindergruppe ins Leben zu rufen. Ebenso soll der Internetauftritt überarbeitet und die Nutzung sozialer Netzwerke intensiviert werden.

Diese Aktionen sollen auch der Neugewinnung von Mitgliedern dienen. „Wir sind ja ein Verein und auf das ehrenamtliche Engagement unserer Mitglieder angewiesen.“ Derzeit hat der BUND Regionalverband im Schwarzwald-Baar-Kreis rund 2500, im Kreis Rottweil 530 und im Kreis Tuttlingen rund 450 Mitglieder.

Den Schwerpunkt der Arbeit des BUND und die Unterscheidung zu ähnlich gelagerten Naturschutzorganisationen sieht Katharina Viebranz in der Fokussierung auf Umweltschutzthemen. „Umwelt- und Naturschutz laufen an manchen Stellen vielleicht auch mal etwas auseinander. Und da vertritt der BUND dann eher den Umweltschutz.“ So hat der BUND beispielsweise ein Auge auf die Ausgleichmaßnahmen der neuen Testrecke in Geisingen.

Auf das Naturschutzgroßprojekt Baar angesprochen bedauert die neue Regionalgeschäftsführerin die ablehnende Haltung der im Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV) organisierten Landwirte. „Es gibt auch Landwirte, die Landschaftspflege als wichtiges Standbein ihres Betriebs ansehen. Und die profitieren da auf jeden Fall davon.“ Unter anderem würden durch das Projekt viele neue Pflegeflächen, beispielsweise offene Waldränder entstehen, für deren dauerhafte Offenhaltung man Landwirte benötigt, die die Aufgabe übernehmen. Entweder durch Mähen oder Beweidung.

Die Befürchtung der Skeptiker, dass irgendwann ein Naturschutzgebiet kommt, hält sie für unbegründet. „Das haben wir ja von Anfang an ausgeschlossen“, betont sie, kann aber die Unsicherheit und manches Misstrauen der Landwirte aufgrund negativer Erfahrungen mit anderen Projekten verstehen.



Zur Person

Katharina Viebranz ist 30 Jahre als und in Böhringen, einem Teilort von Radolfzell am Bodensee, aufgewachsen. Nach dem Abitur hat sie ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und dabei ihr Interesse an Natur- und ökologischen Themen entdeckt. Nach dem Bachelor-Studium in Nürtingen schloss sie einen Doppel-Master-Studienlehrgang an den Universtäten in Hohenheim und Uppsala in Schweden an. Seit Anfang 2015 hat sie am Institut für Landschaft und Umwelt der Hochschule Nürtingen maßgeblich das Naturschutzgroßprojekt Baar betreut. (spr)