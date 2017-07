Schwarzwald-Baar Wie Daimler die Perspektiven für Elektroautos einschätzt

Vortrags- und Diskussionsforum des Energieversorgers EGT in Triberg: Daimler-Manager rechnet nicht mit schnellem Aus für Verbrennungsmotor

Schwarzwald-Baar (hjk) Wie stellt sich die Daimler AG auf die Elektromobilität ein? Dieser Frage ging jetzt das erste Forum Zukunft und Innovation des Energieversorgers EGT in Triberg nach. Rund 80 Vertreter aus Wirtschaft und Politik waren der Einladung gefolgt. Referent war Harald Braun aus der Abteilung Produktstrategie und -planung der Mercedes-Benz-Personenwagensparte.

EGT-Chef Rudolf Kastner zeigte in seiner Begrüßung auf, dass nicht nur die Automobilindustrie vor großen Veränderungen stehe, diese beträfen auch die Zulieferer und die Energieversorger. Diese erwarteten den „wohl größten Umbruch in ihrer Geschichte“, so Kastner, da neue Computer- und Speichertechnologien sowie intelligente Stromnetze die Zukunft beherrschen würden. Ohne diese sei auch die Elektromobilität zum Scheitern verurteilt.

Der deutschen Autoindustrie werde häufig vorgeworfen, sie reagiere zögerlich, so Braun. Allerdings finde er die deutsche Industrie ausgewogen, der erste Plug-In-Hybrid – also mit einem Elektro- und einem Verbrennungsmotor – mit Stern sei sehr früh auf den Markt gekommen. Was Daimler störe, sei die noch magere Reichweite von Elektroautos. „Wir brauchen emotionale Produkte und eine hohe Reichweite“, sagte er. Urbanisierung, Digitalisierung, Individualisierung und Nachhaltigkeit diktierten die Entwicklung. Klar sei, dass die Lithium-Ionen-Batterietechnik wegen vieler Probleme keine Zukunft im Autobereich habe. Zwar wolle die Partei der bündnisgrünen Landtagsabgeordneten Martina Braun, die im Publikum saß, dass das Elektroauto ab 2030 flächendeckend vorhanden sein solle, aber das sah das der Daimler-Manager anders: „Der Verbrennungsmotor wird so rasend schnell nicht verschwinden“.

Er sehe im Kurzstreckenverkehr den Plug-in-Hybrid klar im Vorteil, auch der Diesel sei noch immer der effizienteste Antrieb. Noch sei bei reinen Elektrofahrzeugen die Gefahr zu groß, unterwegs ohne Energie dazustehen. Zudem wolle man bei Daimler auch eine Antwort auf die Elektroautos von Tesla haben. Daher baue man derzeit im Osten eine Batterie-Fabrik aus und investiere in Forschung. Der Vortrag zog eine intensive Debatte nach sich, deren Quintessenz wohl darin bestand, dass neben der Elektromobilität auch die konventionellen Antriebe noch länger existieren werden – und dass sich nicht nur die Autoindustrie mächtig strecken muss, um viele Anforderungen zu erfüllen.