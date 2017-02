Wie Bachmann mit seinen Schlittenhunden siegt

Ein Furtwanger betreibt mit großer Leidenschaft seinen besonderen Sport und ist jetzt Deutscher Meister geworden

Schwarzwald-Baar – Unter mehr als 100 Gespannen hatte Florian Bachmann aus Furtwangen die Nase vorn: Der Musher – also Schlittenhundeführer – legte jetzt beim Schlittenhunderennen in Nassau mit seinen Tieren an zwei Tagen die beste Zeit hin und kam als Deutscher Meister in der Mitteldistanz in den Schwarzwald zurück.

Vor zahlreichen Zuschauern und auf der durch den harten Schnee schnellen Piste lief es für Bachmann wie am Schnürchen. „Das Wetter war gigantisch“, schwärmt er jetzt noch von den Bedingungen am vergangenen Wochenende, die ihm entgegenkamen.

Das Training auf den Strecken rund um Schönwald habe genau gepasst. Dank Bürgermeister Christian Wörpel könne er sich perfekt auf solche Wettbewerbe vorbereiten. Die Gemeinde samt dem Forst habe alle Weichen gestellt, dass er mit seinen Hunden auf verschiedenen Wegen und im Gelände unterwegs sein kann. „Sie haben mir alle extrem unter die Arme gegriffen, das gibt es nicht oft“, ist Bachmann froh über die Unterstützung. Gerade durch die Lage des Hochplateaus auf 1000 Metern und die Flächen im Wald habe er auch in milden Wintern die Möglichkeit, drei Monate auf Schnee zu trainieren.

Das hat sich am Wochenende im Erzgebirge wieder bezahlt gemacht, als er in beiden Rennen über jeweils rund 30 Kilometer einen Schnitt von etwa 23 Stundenkilometer erreichte. Dahinter steckt harte Arbeit für den 36-Jährigen und seine Scandinavian Hounds. Vier bis sechs Stunden ist er fast jeden Tag mit ihnen beschäftigt. „Ich bin ein Fußballtrainer für Hunde, der mit ihnen Kraft, Sprint und Outdoor übt“, verdeutlicht er. Da achte er auf das Gleichgewicht zwischen Ausdauer- und Tempoläufen. Gleichzeitig müsse er die Vierbeiner bei Laune halten, denn für sie stehe der Spaß im Vordergrund.

Und nebenher muss er auch sich selbst beim Joggen und Mountainbiken auf die Wettkämpfe vorbereiten, denn als Schlittenführer sei voller Körpereinsatz erforderlich, ob er mit den Beinen kräftig mitpedale und das Tempo forciere oder der Oberkörper mit den Zügeln mitgehe. Ein Sport, der ihn seit 1991 fasziniert. Da ihn als Kind ein fremder Hund beinahe getötet hätte, bekam er von seinen Eltern einen eigenen Vierbeiner, um die Angst abzubauen. Schon den spannte er ein und ließ sich mit dem Skateboard ziehen, erinnert er sich lachend. Ganz um ihn geschehen war es, als er mit elf Jahren beim Schlittenhunderennen in Todtmoos war. „Da hat es gefunkt“, beschreibt er die Liebe auf den ersten Blick. Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier, an dem beide Partner ihren Spaß haben, hat es ihm angetan. „Ich wollte schon immer ­Action mit Hunden, nicht nur mit ihnen spazierengehen.“

Diese Leidenschaft ist geblieben und hat sich zu einem Halbtagsjob entwickelt. Der Vormittag gehört den Hunden, nachmittags unterrichtet er als Cellist an der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen. „Und ab und zu bin ich auch noch Papa und Ehemann“, stellt Bachmann fest, der mit seiner Familie auf einem kleinen Bauernhof zwischen Schönwald und Furtwangen lebt. Tolle Verhältnisse auch für seine Hunde, die rund ums Haus toben können und genügend Auslauf haben.

Sieben von ihnen hat er als Pool zu den Meisterschaften mitgenommen. Sechs Hunde ziehen den Schlitten, ein Tier steht zum Auswechseln nach dem ersten Rennen parat. Um sie gut versorgen und das Material richten zu können, reist er mit einem Betreuer im Wohnwagen an.

In Nassau stand ihm jetzt Johannes Köstermenke zu Seite. „Er ist für alles da“, betont Bachmann. Es gilt, den Zaun um den Wohnwagen aufzubauen, die Hunde zu ­füttern und sie nach den Rennen mit Pfotenpflege wie Massage zu belohnen. „Das kann einer allein gar nicht leisten“, so der Musher. Und auch im Wettkampf ist er nie allein.

Jetzt genießt er mit seinen Hunden erst mal den Winter im Schwarzwald. Doch Mitte März bricht er wieder auf, um sich mit Spitzenteams aus ganz Europa bei der Trophée Lekkarod bei Bessans in den französischen Alpen zu messen. Bei dem Rennen könne es auf der Strecke ganz schön eng zugehen, wenn jeder um einen gute Position kämpfe. Das ist die nächste Herausforderung für Florian Bachmann und seine Hunde, der er entgegenfiebert.

Musher

Ein Musher führt ein Schlittenhundegespann. Die Hunde werden in der Regel paarweise vor einen Wagen oder Schlitten gespannt, wobei sie jeweils über die zentrale Zugleine mit dem Gefährt verbunden sind, heißt es beim Verband Deutscher Schlittenhundesport Vereine. Der Musher steht auf dem Schlitten oder Wagen und gibt die Kommandos an den oder die Leithunde, die dann Richtung und Tempo für das Gespann vorgeben.