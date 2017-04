Schwarzwald-Baar-Kreis Wie Baaremer eigene Kulturimpulse auf Gran Canaria setzen

Die spanische Ferieninsel hat auch kulturell viel zu bieten – und daran haben ehemalige Donaueschinger und eine frühere Musikdozentin aus VS-Schwenningen einigen Anteil

Ehemalige Donaueschinger setzen in Las Palmas, der Hauptstadt auf Gran Canaria, musikalische und kulturelle Akzente. Der Flötist Kersten McCall zum Beispiel ist über Ostern bereits zum dritten Mal in einem großen Bach-Festival zu hören. Tilman Kuttenkeuler, der frühere Kulturchef in Donaueschingen, managt auf der Insel eine Kulturstiftung für den außergewöhnlichen Konzerttempel "Auditorio Alfredo Kraus", und Jo Welle, der Rechtsanwalt und einstige Vorsitzende der Gesellschaft der Musikfreunde Donaueschingen, der Mediziner und Heilpraktiker Rainer Hofmann und Barbara Brieger-Ungelenk aus Schwenningen, die in ihrem aktiven Berufsleben an der Trossinger Hochschule Studenten das Klavierspielen beibrachte, beleben das Chorsingen in Santa Brigida. Welle und Hofmann leben seit 2011 als Auswanderer auf Gran Canaria.

Kersten McCall, Donaueschinger Ausnahmemusiker an der Flöte, spielt über Ostern mehrfach beim großen Bach-Festival mit, so beim Eröffnungskonzert im 5. Brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach. Und bei der Matthäus-Passion, die am heutigen Gründonnerstag zu einem Konzertereignis im Auditorio Alfredo Kraus werden dürfte. Das berühmte Werk ist als halbszenische opernartige Aufführung geplant, wie ja das Festival, das zum dritten Mal stattfindet, den deutschen Barockkomponisten Johann Sebastian Bach von vielen Seiten zeigt. Insgesamt sieben Konzerte, Workshops und Vorträge sind vorgesehen.

Kersten McCall lebt heute in Amsterdam und ist dort seit 2005 erster Flötist beim Königlichen Concertgebouw-Orchester. "Das ist das weltweit führende Orchester", schwärmt er "die Spitze der Musikpyramide, höher geht es nicht hinauf". Kersten McCall bekommt Einladungen zu Auftritten mit den Berliner oder New Yorker Philharmonikern, hat mit dem Bayerischen Rundfunkorchester gespielt und beim Chicago Symphony Orchestra. Er unterrichtet am Konservatorium in Amsterdam, ist verheiratet mit einer deutschen Ehefrau, die als Musikpädagogin an einer Grundschule unterrichtet. Beide haben zwei Kinder und leben seit elf Jahren in Amsterdam. Kersten McCall hat den internationalen Flötenwettbewerb in Kobe/ Japan gewonnen. Die Donaueschinger kennen den inzwischen 44-Jährigen als Sohn von Brent McCall, dem in Donaueschingen lebenden amerikanischen Komponisten, der viel für die neue Musik getan und unter anderem Kompositionen für Akkordeon geschrieben hat. Kersten jedenfalls begann mit neun Jahren Flöte zu spielen und gewann schon als junges Talent zahlreiche Wettbewerbe bei "Jugend musiziert".

Vor ein paar Tagen hatten drei andere Baaremer Akteure in der Kirche von Santa Brígida, rund 50 Kilometer südlich von Las Palmas, einen ersten erfolgreichen Auftritt mit zwei Chören: dem gemischten Ensemble Coral Haderech aus Ingenio und dem mehrstimmigen Chor von Santa Brígida unter der Leitung von Rubén Mayor Gonzaléz. "Das macht richtig Spaß", sagt Jo Welle, der ja in seiner Zeit in Donaueschingen auch bei den Sängern des Männergesangvereins (MGV) Allmendshofen und beim Chor der evangelischen Kirchengemeinde in Donaueschingen engagiert mitwirkte. "Unser Konzert war gut besucht", schildert Welle seine Eindrücke, "ein hervorragender Chorleiter und 30 Mitwirkende, einige mit geschulten Stimmen, und eine schöne Kirche als Konzertsaal, da kommt etwas Gutes dabei heraus", freut er sich. Das Ziel ist, im Juli das Requiem von Gabriel Fauré zu singen, "dazu brauchen wir aber noch einige Vorbereitung."

Tilman Kuttenkeuler, der 48-jährige Kulturmanager, lebt seit 2009 in Las Palmas. Der gebürtige Münchner leitete von 2001 an zwei Jahre das Kulturamt in Donaueschingen. Markenzeichen war damals sein rotes Köfferchen, das er immer bei sich trug. "Das Köfferchen habe ich immer noch", sagt er, "aber die Akten sind größer geworden, die passen nicht mehr rein. " Kuttenkeuler darf sich inzwischen Generaldirektor nennen, ein Titel, der ihm eher widerstrebt. Er managt jedenfalls als Geschäftsführer eine Stiftung, die das außergewöhnliche Konzerthaus "Auditorio Alfredo Kraus" in Las Palmas betreut. Das Haus hat auf 16 000 Quadratmetern 25 verschiedene Säle für Konzerte und Kongresse. Das Haus liegt am fünf Kilometer langen Strand von Las Canteras. Ein Konzertsaal gibt mit einem riesigen Fenster den Blick auf den Atlantik frei.

Eine Zwischenstation führte Tilmann Kuttentkeuler zwei Jahre nach Berlin, wo er Orchesterdirektor des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin war. Seit 2016 ist er wieder auf der Insel, zuständig für die wirtschaftliche und künstlerische Ausrichtung des Konzerthauses: Ein Programm aus Klassik, Moderne, Oper, Jazz, Pop oder Flamenco steht auf dem Kalender.