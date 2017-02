Schwarzwald-Baar Was es fürs Wohnen im Alter braucht

Was es fürs Wohnen im Alter braucht

Kreisweites Projekt rund um technische Hilfen für Senioren: Breite Diskussion bei Workshop

Schwarzwald-Baar – Worauf kommt es an, um im Schwarzwald-Baar-Kreis neue Geschäftsmodelle rund um technische Alltagshilfen für Senioren erfolgreich zu entwickeln? Dieses Thema stand jetzt im Mittelpunkt eines Workshops mit Teilnehmern aus Wirtschaft, Verwaltung, Sozialträgern und anderen Bereichen des Landkreises.

Sie trafen sich im Rahmen des vom Land geförderten Projekts Smart Home and Living, das vor Ort von Technologietransfermanager Bastian Inthasane vom Landratsamt und der Projektleiterin Gesundheitswirtschaft und Tourismus Anne Spreitzer von der Industrie- und Handelskammer (IHK) betreut wird. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamts hervor.

Der Workshop sollte die Interessenvertreter aus den verschiedensten Bereichen zunächst einmal an einen Tisch bringen – ausgehend von der Feststellung, dass Menschen im Alter so lange wie möglich zu Hause leben wollen und dies mit Technikunterstützung gut gelingen kann, so die Verantwortlichen.

Grundsätzlich müssen die Hilfsmittel natürlich einen echten Nutzen für die Kunden bieten und bezahlbar sein.

Doch was ist noch wichtig? „Technische Produkte, welche das Zuhause intelligenter machen, sollen aus einer Hand kommen. Somit haben Endkunden nur einen Ansprechpartner, egal ob es um den Einbau, die Wartung oder das Beheben technischer Probleme geht“, so eines der Ergebnisse des Workshops.

Die Entwickler, Produzenten und Anbieter bräuchten zudem eine bessere Vernetzung untereinander. Es müsse sowohl für die Verbraucher als auch für die Anbieter eine Anlaufstelle geben, bei der Informationen rund um das Thema Smart Home and Living abgerufen werden können.

Diese Position übernimmt aktuell Technologietransfermanager Bastian Inthasane, der beide Seiten miteinander vernetze.

In weiteren Arbeitstreffen sollen die Bürger und ihre Bedürfnisse stärker miteinbezogen werden. Der nächste Workshop findet Mitte März statt, im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis. Gefördert wird das Projekt durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg.

Wer seine Meinungen zum Thema Intelligentes Wohnen im Alter einbringen möchte, kann sich an Technologietransfermanager Bastian Inthasane wenden. Zu erreichen ist er unter Tel. 07721 913 7079 oder per E-Mail an: b.inthasane@Lrasbk.de.