Schwarzwald-Baar Was die neue Kultursaison in Villingen-Schwenningen alles zu bieten hat

Was die neue Kultursaison in Villingen-Schwenningen alles zu bieten hat

Konzerte, Theater, Ballett – und eine neue Kabarettreihe: Knapp 100 Veranstaltungen sollen die Kulturfreunde der Region in der Spielzeit 2017/2018 nach Villingen-Schwenningen locken

Wenn sich für Kulturgenießer in der Region im Juli und August die Auswahl an Veranstaltungen vor allem auf einige Festivals und Sondertermine reduziert, ist die Vorfreude auf die bevorstehende Spielzeit 2017/2018 in Villingen-Schwenningen umso größer. Gerade auf dem Gebiet der Kultur erfüllt die Doppelstadt ihren Anspruch auf den Rang als Oberzentrum mit der Fülle, Vielfalt und Qualität des Angebotes erneut.

Im September 2017 geht der Reigen von Konzerten, Theateraufführungen, Ballett, Musicals, Literaturgesprächen, Kleinkunst und Comedy wieder los, kündigte der Leiter des Amtes für Kultur des Oberzentrums, Andreas Dobmeier, jetzt in einem Pressegespräch an.

Das neue Spielzeitheft enthält knapp 100 Veranstaltungen – etwas weniger als in manchen Vorjahren, die bis zu 20 weitere Termine enthielten. Damals freilich gab es noch das Jazzfestival „VS swingt“, für das es zwar ein musikalisch breit angelegtes Nachfolgefestival geben soll, das aber wiederum wegen Haushaltsdiskussionen in der Doppelstadt derzeit noch warten muss. Zudem mussten etwa bei der Zahl der Konzerte der Musikhochschule Trossingen Abstriche gemacht werden.

Doch an der Qualität werde nicht gespart, betont Dobmeier, und verweist auf international renommierte Künstler. Zum Beispiel kommt Weltstar Kirill Petrenko, der neue Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, mit dem Bundesjugendorchester am 12. Januar 2018 ins Franziskaner Konzerthaus nach VS-Villingen. Und Bariton Thomas Hampson, „einer der bedeutendsten Konzert-, Lied- und Opernsänger unserer Zeit“, so das Spielzeitheft, ist am 3. März am selben Ort mit den Stuttgarter Philharmonikern zu Gast. Unter anderem auf diese zwei Veranstaltungen freue er sich „ganz besonders“, sagt Dobmeier.

Das Gesamtprogramm soll aber nicht einfach Unterhaltung bieten. Es folgt dem Leitmotiv „Vorstellung und Wirklichkeit“ und soll, so Dobmeier, beispielsweise in Theaterstücken eine spürbare gesellschaftliche Veränderung diskutieren. „Heute kann man beobachten, wie sehr sich die Welt vom Realen verabschiedet und erst in der Vorstellung der Menschen erschaffen wird“, sagt Dobmeier. Es werde für die Menschen immer schwieriger, „zwischen Fakten und Fake“, also Wahrheit und Fälschung zu unterscheiden, verweist Dobmeier beispielsweise auf die „alternativen Fakten“ von US-Präsident Donald Trump. Wobei die Frage, was Wirklichkeit – und was Illusion – sei, schon vor Jahrtausenden von Philosophen diskutiert worden sei.

Dieser ernste Grundton ist zum Beispiel in einem kleineren Format vernehmlich, der Reihe „Autor im Gespräch“. Diese greift in der neue Spielzeit keine Belletristik auf, sondern widmet sich an vier Abenden im Theater am Ring in VS-Villingen den Autoren von Sachbüchern: Prinz Asfa-Wossen Asserate und sein Buch „Die neue Völkerwanderung“ (28. November), Heiner Geißler („Was müsste Luther heute sagen?“; 12. Dezember), Stefan Aust („Hitlers erster Feind. Der Kampf des Konrad Heiden“; 13. März) und Herfried und Marina Münkler („Die neuen Deutschen. Ein Land vor seiner Zukunft“; 8. Juni). Es sei einfach „dringend erforderlich, dass wir uns mit den aktuellen Fragen der Zeit auseinandersetzen“, betont Dobmeier – zumal die Reihe nun nach dem Rückzug einer Buchhandlung als Sponsor allein vom Kulturamt finanziert werde und „Autoren in dieser Liga“ entsprechendes Honorar kosteten.

Neu ist zudem eine eigene Kabarettreihe, die die Lücke füllen soll, die nach der Einstellung der Veranstaltungen der Agentur Kleinkunstpittner im doppelstädtischen Kulturkalender zurückblieb. In der Abonnementreihe VII gastieren im Theater am Ring Max Uthoff (24. November), Rüdiger Hoffmann (1. März), Han’s Klaffl (27. April) und Arnulf Rating (7. Juni).

Apropos Theater am Ring: Hier ist wieder eine große Bandbreite der Bühnenkunst zu erleben – von Schauspiel und Musiktheater über Komödien und Ballettabende bis hin zu Jugend- und Kindertheater.

Im Bereich Kindertheater etwa wurden noch drei zusätzliche Angebote für die Klassen sechs bis acht ins Programm aufgenommen, weil die Konzert- und Theaterpaten – rund 120 Lehrer, die an ihren Schulen Botschafter des Kulturprogramms sind – zusätzlichen Bedarf ausgemacht hatten. Dennoch ist für die kleineren Kulturfreunde etwa mit Weihnachtsmärchen, aber auch für die älteren Schüler mit Lektürestoffen aus der Schule im Bereich Theaterangebot gut gesorgt.

Und selbstverständlich kommen die Erwachsenen auf ihre Kosten, von der leichten Unterhaltung beim Komödienstadel mit „Göttinnen weißblau“ bis hin zu Bölls Klassiker „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, von der Bühnenversion der politischen Filmkomödie „Schtonk!“ bis zum Schauspiel „Entartete Kunst – Der Fall Cornlius Gurlitt“ (mit Hauptdarsteller Udo Samel). (Wir berichten noch).

Hier gibt es Karten

Die verschiedenen Abonnementreihen für die Konzerte und Aufführungen sind bereits jetzt erhältlich. Mit einem Festabo gibt es im Vergleich zum regulären Kartenpreis deutliche Rabatte. Als Wahlabonnent stellt man sich sein eigenes Programm zusammen, ebenfalls mti einem Rabatt. Abos können im Amt für Kultur VS, Telefon 07721/82-2312, gebucht werden. Einzelkarten für einzelne Veranstaltungen werden ab dem 14. August erhältlich sein: Diese Tickets gibt es beim etwa im Franziskaner Kulturzentrum VS-Villingen und an den Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg.