Schwarzwald-Baar-Kreis Was die Rückkehr des Wolfs bedeutet

Ausstellungseröffnung im Umweltzentrum Schwarzwald Baar Neckar über das Raubtier, dessen dauerhafte Zuwanderung in die Region als sehr gut möglich gilt

Es ist eine Ausstellung, die nicht polarisieren, sondern relativieren und einordnen möchte: „...und wenn der Wolf kommt? – alte Mythen und neue Erfahrungen“ lautet der Titel der Schau im Umweltzentrum Schwarzwald Baar Neckar im Schwenninger Stadtpark Möglingshöhe, die am Dienstagabend mit prominenten Gästen eröffnet wurde.

Sollte der Wolf in seinen ehemals heimischen Gefilden auch auf der Baar und im Schwarzwald wieder ansässig werden, so spaltet der Umgang mit dem Raubtier schon jetzt die Gemüter. Die Ziele der Ausstellung sind es daher, wertfrei über den Wolf aufzuklären, historische Bewusstseinsprozesse sichtbar zu machen und unter anderem Möglichkeiten im Umgang mit dem Wolf in einer modernen Kulturlandschaft aufzuzeigen.

Dafür gibt es auch einen aktuellen Anlass: Die Aufregung war groß, als im Mai des vergangenen Jahres ein Wolf nahe Hüfingen entdeckt und fotografiert wurde – mehr als 150 Jahre, nachdem im Südwesten, konkret in Württemberg, 1866 zuletzt ein Wolf gesichtet worden war. Immer wieder sind im Vorfeld der Begegnung Berichte über ein wolfsähnliches Tier bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg eingegangen. Als die Gewissheit dann da war, wurden schnell Stimmen laut zum Gefährdungspotenzial gegenüber Kindern und zu wirtschaftlichem Schaden durch Raubrisse bei Schafen – das ist durchaus ein Thema, liegt doch der Durchschnittslohn von Schäfern bei etwa vier Euro in der Stunde.

Wobei es in den vergangenen 50 Jahren europaweit lediglich neun Angriffe von Wölfen auf Menschen mit tödlicher Folge gab, die meisten durch Tollwutinfektion.

Klar ist aber auch: Die Tiere haben offenbar nicht die geringsten Hemmungen, auch in der Nähe von Siedlungen zu jagen. Gerade die Baar mit ihrer Kombination von Wald- und Offenland ist ein idealer Lebensraum für den Wolf.

Niedersachsen und der Freistaat Sachsen haben damit schon einige Erfahrungen gesammelt. Gerade in der Nähe von oder auch direkt auf Truppenübungsplätzen sieht das Tier optimale Lebensbedingungen, solange die Einflüsse auf Futterquellen und Lebensraum nicht zu gravierend sind. In beiden Bundesländern gibt es feste Populationen. In Niedersachsen hat ein Wolfsrudel jüngst auch die natürliche Menschenscheu abgelegt, weil vermutlich Soldaten die Tiere anfütterten.

Zwar gehört der Mensch nicht in das reguläre Beuteschema des Räubers, aber eben beim Verlust der Scheu können Begegnungen weniger erfreulich ablaufen. „Das Schlimmste, was Sie machen können, ist es, bei einer Begegnung wegzulaufen oder zu versuchen, auf das Tier zuzugehen und es zu füttern. Machen Sie Lärm, höchstwahrscheinlich wird er davonlaufen“, riet der Landtagsabgeordnete und Kenner von Wölfen, Markus Rösler (Grüne), bei der Ausstellungseröffnung.

„Nicht ob, sondern wann der Wolf hier wieder heimisch wird: So sollte die Frage lauten“, sagte Rösler. Bei einem Feldexperiment in Skandinavien habe sich gezeigt, dass ein Wolf in einem halben Jahr über 3000 Kilometern an Wegstrecke zurückgelegt habe. Die einzigen Nachweise für Wölfe in Baden-Württemberg vor der Hüfinger Begegnung waren zwei Totfunde in Merklingen und Lahr. Nach DNA-Untersuchungen konnten sie eindeutig der alpinen Population aus dem Calanda-Rudel beim schweizerischen Chur zugeordnet werden, keine 200 Kilometer vom Schwarzwald-Baar-Kreis entfernt.

Besucherinformationen

Die Ausstellung "...und wenn der Wolf kommt? – alte Mythen und neue Erfahrungen" läuft noch bis zum 11. Juni im Umweltzentrum Schwarzwald Baar Neckar im Möglingshöhe-Park, Neckarstraße 120, in VS-Schwenningen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Donnerstag, von 14 bis 17 Uhr, freitags von zehn bis 12 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr.