Schwarzwald-Baar-Kreis Was die Leute auf die Südwest-Messe lockt

Was die Leute auf die Südwest-Messe lockt

Umfrage zur Halbzeit auf der Südwest-Messe 2017: Besucher geben Einblick in ihre Einkaufstaschen

Schwarzwald-Baar – Heute ist Halbzeit auf der Südwest-Messe in Villingen-Schwenningen. Noch bis Sonntag, 18. Juni, haben Interessenten und Konsumenten Gelegenheit, auf der großen Verbrauchermesse aus mehr als 10 000 Produkten für sich etwas Praktisches und Schönes zu finden. Wir haben Messebesuchern in die Taschen geschaut und gefragt, was sie auf der Messe entdeckt und gekauft haben. Und warum sie lieber auf die Messe kommen, als im Internet zu bestellen.