Schwarzwald-Baar-Kreis Was die Landeswirtschaftsministerin im Landkreis beeindruckt

Was die Landeswirtschaftsministerin im Landkreis beeindruckt

Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) auf Informationstour bei Firmen und Institutionen – mit Millionenzuschüssen für das Mikroinstitut VS im Gepäck

Schwarzwald-Baar – Die Wirtschafts- und Innovationsstärke des Schwarzwald-Baar-Kreises in geballter Form vermittelt bekam gestern Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Einen Tag lang weilte die erst seit knapp einem Jahr amtierende Landesministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in der Region zwischen Schonach und Blumberg und informierte sich schwerpunktmäßig zum Thema Digitalisierung. Und die Christdemokratin kam nicht mit leeren Händen. Der Hahn-Schickard-Gesellschaft in Villingen-Schwenningen (HSG), die das Mikroinstitut im Oberzentrum betreibt, überreichte Hoffmeister-Kraut zwei Förderbescheide über insgesamt 9,5 Millionen Euro.

Professor Roland Zengerle, Leiter des Instituts für angewandte Forschung, gab der Ministerin einen Überblick in die Arbeit der HSG, die sich als Problemlöser versteht und intelligente Lösungen in der Mikrosystemtechnik entwickelt. 6,6 Millionen Euro der überbrachten Zuschusssumme werden als Grundförderung verwendet. Darin enthalten ist eine Prämie in Höhe von 100 000 Euro für das Einwerben von Forschungsaufträgen kleiner und mittlerer Unternehmen. Die 2,9 Millionen Euro sind für ein Verbundforschungsprojekt mit Partnern der Innovationsallianz Baden-Württemberg gedacht.

Nicole Hoffmeister-Kraut war von der Qualität und der wissenschaftlichen Kompetenz der HSG überzeugt. „Da können sich andere eine Scheibe abschneiden.“ Die Mikrosystemtechnik sei eine der der Schlüsseltechnologien in Baden-Württemberg. Hier müsse man die Nase vorn haben. „Kompetenz im produktiven Bereich lässt sich nicht so einfach kaufen“, sagte sie. Und stellte die Verbindung zwischen innovativen Technologien und den Menschen her, die diese Technologien entwickeln und herstellen können.

An der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen überzeugte sich die Wirtschaftsministerin davon, wie mit der ebenfalls durch das Land geförderten Lernfabrik 4.0 die Fachkräfte von morgen die digitale Berufswelt kennenlernen.

Schulleiter Siegfried Kärcher führte den hohen Besuch durch das Grundlagenlabor und das Herzstück, die Lernfabrik. Diese wurde im Herbst 2016 in Betrieb genommen. Neben 500 000 Euro vom Land steuerte auch der Landkreis 525 000 Euro bei. 125 000 Euro kamen ferner durch regionale Unternehmen dazu.

Landrat Sven Hinterseh wies auf die Bedeutung des Themas Digitalisierung hin. „Wir wollen vorbereitet sein“, sagte er und erinnerte an die Zeit vor 30 Jahren, als die Uhren- und Phonoindustrie im Kreis am Boden lag. „So etwas wollen wir nicht noch einmal erleben.“

Der Landkreis unterstützt die Digitalisierung, wo es geht. Beispielsweise mit dem kreisweit flächendeckenden Ausbau der Breitbandversorgung, in den 250 Millionen Euro investiert werden. Hoffmeister-Kraut imponierte diese Anstrengungen. „Wir dürfen uns die digitale Souveränität nicht aus der Hand nehmen lassen.“ Sie sagte aber auch, dass man neben der digitalen Infrastruktur auch Straße und Schiene nicht vernachlässigen dürfe. „Sonst wandern immer mehr Menschen in andere Regionen ab.“

Die Kreisbereisung der Ministerin begleiteten neben Landrat Sven Hinterseh unter anderem auch mehrere Kreisräte. Neben der Gewerbeschule und der Hahn-Schickard-Gesellschaft in Villingen-Schwenningen besuchte die Ministerin gestern außerdem die Burger-Gruppe in Schonach sowie die Metz Connect-GmbH in Blumberg.

Digitalisierung

Mit Digitalisierung wird zumeist der verstärkte Einsatz von digitaler Informations- und Kommunikationstechnologie bezeichnet – beispielsweise in Fabriken, wenn die industrielle Produktion mit digitaler Technologie kombiniert wird. Dadurch sollen Maschinen untereinander kommunizieren und etwa Fertigungs- und Logistikprozesse eigenständig koordinieren. Dafür ist auch der Begriff Industrie 4.0 gängig geworden.