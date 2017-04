Schwarzwald-Baar Was Blockchain ist und was diese Zukunftstechnologie bringt

Was Blockchain ist und was diese Zukunftstechnologie bringt

Das große Potenzial der digitalen Innovation ist jetzt Thema eines Vortrags- und Diskussionsabends am 27. April

Schwarzwald-Baar – Die digitale Blockchain-Technologie und ihr großes Zukunftspotenzial stehen im Mittelpunkt eines Vortrags- und Diskussionsabends des Innovationsnetzwerks Schwarzwald-Baar-Heuberg am 27. April in der Dualen Hochschule in VS-Schwenningen. Die Technologie dient der sicheren, dezentralen und transparenten Abwicklung von Transaktionen, etwa von Geldüberweisungen. Aktuell ist sie die Grundlage für die virtuelle Währung Bitcoin, die ohne Zentralbank auskommt. Denkbar wäre auch, beispielsweise Grundstücksverkäufe per Blockchain zu tätigen, die Transaktion damit zugleich sicher zu dokumentieren und so Grundbuchämter überflüssig zu machen.

Die Technologie werde "als eines der Zukunftsthemen mit dem höchsten Potenzial für umwälzende Auswirkungen auf zahlreiche Industrien, Märkte und Lebensbereiche gehandelt. Hohe Investitionen fließen zurzeit weltweit in die Entwicklungen von Anwendungen. Diese Veranstaltung soll einen Einblick in die Technologie geben. Als Referenten haben wir Med Ridha Ben Naceur, Principal Consultant bei GFT Technologies SE, gewinnen können", teilt das Innovationsnetzwerk mit.

Vor wenigen Wochen habe sich zudem in Stuttgart zu diesem Thema eine Interessengruppe gebildet, die „Special Interest Group Blockchain & Decentralized Computing“. Sie wolle in Baden-Württemberg das Wissen über die neue digitale Technologie verbreiten: "Wir werden in der Veranstaltung mit Vertretern der Gruppe diskutieren können."

Beginn ist um 18 Uhr im Hörsaal Gutenberg, Friedrich-Ebert-Straße 30. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung: www.innovationsnetzwerk-sbh.de/kontakt/anmeldung-27042017/