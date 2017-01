Schwarzwald-Baar-Kreis Wachsende Hochschule leidet unter Raumknappheit

Die Standortsicherung im Oberzentrum steht im Blickpunkt der Hochschule. Der Ausbau der Karlschule soll daher Entlastung bringen.

Wie sehen die Perspektiven für die Hochschule Furtwangen University (HFU) aus, insbesondere am Schwenninger Campus – und wo liegen die dringendsten Probleme? Vor allem die beengte Raumsituation macht der HFU zu schaffen: Das wurde jetzt erneut deutlich bei einem Informationsgespräch der Landtagsabgeordneten Martina Braun (Bündnis 90/Die Grünen) mit der Hochschulleitung und Kommunalpolitikern. Verhindert solle in erster Linie der Abzug von Fakultäten und eine langfristige Gestaltung der Attraktivität des Schwarzwald-Baar-Kreises durch die Sicherung des Standorts der HFU.

Entlastung durch neue Räume: Nach jahrelangen Diskussionen und schwieriger Konstellation zur Sanierung des Brandschutzes wird der Schwenninger Campus im Herbst 2017 und Frühjahr 2018 den Anbau an der Karlschule mit zwei neuen Hörsälen beziehen.

Eine Nutzung der Räume als Labors und Standorts für Maschinen sei aufgrund einer ungenügenden Belastbarkeit der Böden weiterhin nicht möglich, wobei gerade diese beiden Punkte für die HFU Vorrang haben. Abhilfe an der Karlschule ist hier erst für die Jahre 2020 bis 2021 zu erwarten.

Zu einem Kommentar bezüglich einer Ansiedlung der aktuell in Rottweil beheimateten Laborräume der HFU-Fakultät Mechanical and Medical Engineering in der Karlschule konnte sich Rektor Rolf Schofer nicht durchringen. Zum Hintergrund: Seit Anfang 2015 mietet die HFU in einem Rottweiler Gewerbegebiet 500 Quadratmeter an Laborräumen auf drei Jahre. Bis dato benötigt alleine der Schwenninger Campus für ein Optimum knapp 1000 Quadratmeter an zusätzlichen Räumlichkeiten.

Verhältnis zum Oberzentrum: Es gebe eine einvernehmliche Kooperation zwischen Hochschule und Stadt Villingen-Schwenningen, zwischen Rektor Schofer und Oberbürgermeister Rupert Kubon, wurde bei dem Treffen betont.

Ursprünglich wollte Villingen-Schwenningen die Immobilien der Karlschule dem Land Baden-Württemberg und seinem Landesbetrieb Vermögen und Bau zu reduziertem Abgabepreis zur Verfügung stellen. Das Angebot wurde durch das Land abgelehnt. Nun saniert ein privater Investor das Gebäude und überlässt es der HFU zur Umlegung seiner Kosten zu einem erhöhten Mietpreis auf zehn Jahre.

Währenddessen sei die Stadt Villingen-Schwenningen auch bereit, die Räumlichkeiten der an die Karlschule angrenzende Janusz-Korczak-Schule dem Land zu überlassen, was wiederum für die HFU als Landesinstitution nützlich sein könnte. „Wenn der Gemeinderat zustimmt, würden wir die Räumlichkeiten kostenfrei übergeben“, sagt Kubon. „Aus unserem Budget können wir überhaupt nichts mehr anmieten“, entgegnet Hofer. Frühestens die Unterzeichnung eines neuen Hochschulfinanzierungsvertrags in Baden-Württemberg, der aktuelle läuft bis 2020, könnte das Grundbudget steigern.

Studentenzahlen: Laut Rektor Rolf Schofer werden die Studentenzahlen bis 2020 leicht steigen. Nach dem Ausbauprogramm an der HFU im Jahre 2012 stieg die Zahl der Studienanfängerplätze am Schwenninger Campus um 60 Prozent.

Ein Paradebeispiel ist der seit Sommersemester 2017 existierende, betriebswirtschaftliche Studiengang mit psychologischem Schwerpunkt, Business Management and Psychology. Auf 30 Studienplätze bewarben sich über 250 Personen.

Insgesamt ist die Studentenzahl am Campus Schwenningen in den letzten zehn Jahren um etwa 80 Prozent gestiegen. Aktuell sind es 2498.