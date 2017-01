Schwarzwald-Baar-Kreis Vorwahl bei Rufnummer für Krankentransporte künftig Pflicht

Bei der zentralen Rufnummer 19222 für Krankentransporte im Schwarzwald-Baar-Kreis müssen Anrufer jetzt die 07721 vorwählen.

Wer einen Krankentransport im Schwarzwald-Baar-Kreis bestellen will, konnte bislang die zentrale Rufnummer 19222 ohne Vorwahl direkt anrufen. Das geht ab dem 1. Februar nicht mehr. Künftig muss dann die Villinger Vorwahl zusätzlich gewählt werden. Die neue Rufnummer lautet also: 07721/19222. Das teilt die Integrierte Rettungsleitstelle von Rotem Kreuz und Landratsamt mit.

Der Grund sei, dass die frühere Rettungsdienstnummer 19222 keine offizielle Notrufnummer sei. Sie diene inzwischen eben nur noch zur Abwicklung von Krankentransporten. Nun werden aufgrund einer technischen Veränderung die Vorwahlfreiheit für die 19222 ab dem 1. Februar 2017 aufgehoben.

Keine Änderung gibt es dagegen bei der offiziellen Notrufnummer für Rettungsdienst und Feuerwehr: Sie lautet in ganz Deutschland und der gesamten EU weiterhin 112 – und zwar überall ohne Vorwahl.

„Sie erreichen den Notruf 112 in dringenden Fällen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr vom Festnetz oderMobilfunktelefon ohne Vorwahl“, so die Rettungsleitstelle.