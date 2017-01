Schwarzwald-Baar Von Märchenmusical bis Flashmob: Was der Chorverband plant

Von Märchenmusical bis Flashmob: Was der Chorverband plant

Regionale Vereinigung hat für die kommenden Jahre einiges vor

Der Chorverband Schwarzwald-Baar-Heuberg hat in seiner jüngsten Sitzung mehrere große Projekte für die kommenden Jahre festgezurrt. Dazu zählt das Märchenmusical "Freude" in Zusammenarbeit mit einem Blasorchester, vermutlich dem aus Winzeln, das für das kommende Jahr geplant ist.

Und es soll einen Flashmob in Rottweil geben – darunter ist ein für überraschender öffentlicher Auftritt zu verstehen, der 2019 stattfinden soll. Beides sind offene Projekte für Kinder und Jugendliche.

Auch für die erwachsenen Sänger ist ein regionales Projekt vorgesehen, dazu werden allerdings derzeit noch ein mitgestaltender Chor und ein Chorleiter gesucht, da Robert Koch, der das letzte managte, durch seinen Wechsel nach Rottenburg unabkömmlich ist.

Über den sehr gelungenen Ehrentag in Bösingen herrschte einhellige Freude im Verbandsvorstand, es sei ein schöner, feierlicher Rahmen gewesen, war man sich einig. Für die nächsten Ehrentage bleibt man flexibel, möchte es den veranstaltenden Chören überlassen, ob sie als Matinee oder als Abendveranstaltung ausgerichtet werden. Die beiden nächsten finden am 15. Oktober und am 5. November statt, wo genau, das steht noch nicht endgültig fest.

Mehrere weitere Veranstaltungen sind ebenfalls schon vorbereitet. So gibt es am 15. Juli ein Jugendchortreffen in Wittershausen, bei dem auch im Freien gesungen werden wird. Ein Jugendchorleitertreffen soll Plattform für Austausch und Ideen sein, vor allem für solche, die das Einsingen betreffen.

Dazu beschäftigt sich der Jugendbeirat des Verbands weiterhin mit dem Thema Prävention. Denn hier gibt es in den Landkreisen Rottweil und Tuttlingen unterschiedliche Vorgaben, deshalb ist eine Fortbildung mit dem Verein Phönix, der sich in Tuttlingen um Missbrauchsopfer kümmert, und den Jugendämtern vorgesehen.

Denn noch ist nicht ganz klar, wie die Vereine damit umgehen sollen, dass Ehrenamtliche, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, nun ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen.

Auch in Sachen Lehrerfortbildung herrscht derzeit noch etwas Unklarheit. Hier möchte sich der Verband einbringen, um Musiklehrern beim gemeinsamen Singen mit ihren Schülern unter die Arme zu greifen. Dafür werden sich der Vorsitzende Dieter Kleinmann, seine Stellvertreterin Brigitte Jani-Lutz und weitere Vorstandmitglieder demnächst mit einem Vertreter des Kultusministeriums zusammensetzen.

Außerdem bietet der Verband Schwarzwald-Baar-Heuberg wieder einen C1/Vizechorleiter-Lehrgang an, der an den drei Samstagen 4. März, 1. April und 6. Mai jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr stattfindet. Anmelden kann man sich dafür bis 6. Februar.

Der nächste Chorverbandstag ist für den 18. März in Dunningen geplant, ausgerichtet vom dortigen Popchor Lets Fezz.

Und auch der Termin für den Verbandstag 2018 steht schon fest: Er wird am 17. März 2018 stattfinden. Potenzielle Ausrichter dürfen sich gerne beim Verband melden. (mka)

