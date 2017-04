Schwarzwald-Baar Volksbank Schwarzwald Baar Hegau gelingt erneutes Wachstum

Bilanzsumme über Vier-Milliarden-Euro-Grenze – trotz der Niedrigzinsen als anhaltende Herausforderung. Bankchef stellt zudem klar: Gebühren für Barabhebungen sind nicht geplant

Villingen-Schwenningen – Weiteres Wachstum bei Bilanzsumme, Kredit- und Anlagegeschäft und Bilanzgewinn: Das Resümee der Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau für 2016 fällt erneut positiv aus – ganz ähnlich wie in den Vorjahren. Selbstverständlich sei das freilich nicht, sagte Vorstandsvorsitzender Joachim Straub beim Bilanzpressegespräch am Mittwoch: „Es war ein herausforderndes Jahr wie für alle Banken, aber am Ende war es besser als zu Jahresbeginn erwartet“. Zu den Herausforderungen zählte er die anhaltend niedrigen Zinsen, die personalintensiven Anforderungen der Bankenaufsicht und auch den Wandel durch die Digitalisierung des Bankgeschäfts, der kontinuierliche Investitionen erfordert.

Geschäftsverlauf: Die Volksbank hat jetzt die Vier-Milliarden-Euro-Grenze bei der Bilanzsumme überschritten und beim betreuten Geschäftsvolumen der 110 000 Kunden (Kredite und Geldeinlagen) binnen eines Jahres von 5,3 auf 5,6 Milliarden Euro zugelegt. Das wertet die Bank als Zeichen dafür, dass des es Region weiterhin gut gehe: Motor des Wachstums sei insbesondere das Kreditgeschäft mit gewerblichen und privaten Kunden gewesen. Straub sprach von einem „stetigen überdurchschnittlichen Wachstum“, sowohl im Vergleich zu anderen Genossenschaftsbanken als auch zu den Sparkassen.

Vorstandsmitglied Ralf Schmitt zeigte sich mit dem Kundengeschäft sehr zufrieden. Angesichts tiefer Zinsen griffen die Kunden sehr gerne zu Alternativen wie Fonds und Versicherungen. Wer umgekehrt Geld leihen wolle, den unterstütze die Bank dabei, sich die niedrigen Zinsen langfristig zu sichern. Gerade im Kreditgeschäft sei man derzeit „außerordentlich erfolgreich“.

Das Geschäftsergebnis stieg um 8,3 Prozent auf 32,3 Millionen Euro. Unterm Strich blieb ein Bilanzgewinn von 4,1 Millionen Euro (plus 7,8 Prozent im Vergleich zu 2015) hängen – davon soll eine Hälfte per Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet werden, die andere Hälfte soll in die Rücklagen wandern. Im Jubiläumsjahr können Interessenten auch zusätzliche Geschäftsanteile im Gesamtvolumen von 150 000 Euro zeichnen – vorausgesetzt, sie kaufen im Gegenzug Volksbankprodukte.

Preis- und Zinspolitik: Gebühren für Barabhebungen gibt es bei der Volksbank laut Straub nicht, „und wir denken auch nicht daran, daran etwas zu ändern“ – obwohl die Bankenaufsicht a massiven Druck ausübe, die Gebührenmodelle zu überarbeiten, um so die niedrigen Zinserträge etwas auszugleichen. Dagegen müssten aber gewerbliche und institutionelle Kunden für „große und größte“ Beträge, so Ralf Schmitt, Negativzinsen in Kauf nehmen, um ihr Geld bei der Volksbank parken zu können. Er wolle nicht ausschließen, dass das auch einmal für Girokonten von Privatkunden gelten könne – aber diese könnten auch auf die Alternative Sparkonto ausweichen.

Von der Geschäftsentwicklung sollen die rund 54 000 Volksbank-Mitglieder auch profitieren: Nach vier Prozent Dividende auf die Geschäftsanteile in 2015 soll es nun drei Prozent geben, allerdings ergänzt um einen Bonus von 1,5 Prozent anlässlich des 150. Volksbankjubiläums dieses Jahr. So lautet jedenfalls der Vorschlag des Vorstands an die Vertreterversammlung am 24. Mai in Villingen-Schwenningen. Entwicklung des Bankhauses: Die Verwaltungsausgaben sind um 2,1 Prozent auf 45,2 Millionen Euro gestiegen. Bei der Mannschaft von derzeit rund 450 Mitarbeitern seien keine Veränderungen geplant.

Das Netz der derzeit 37 Geschäftsstellen steht aktuell nicht in Frage, die Kunden sollen weiter die Wahl zwischen Filialen und Internetdiensten haben. Doch gelte es, auf Kostendruck und Kundenverhalten – das immer mehr zur Internetnutzung tendiere – zu reagieren. So nutzt die Volksbank schon Filialen gemeinsam mit der Sparkasse Schwarzwald-Baar und hat in Villingen eine Geschäftsstelle auf weitgehenden Automatenbetrieb umgerüstet. Und in der Filiale Mönchweiler muss kein Schalter mehr besetzt sein: Wenn Kunden Fragen haben, können sie dort per Video-Terminal live mit einem Berater Kontakt aufnehmen.