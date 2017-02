Schwarzwald-Baar-Kreis Violinmusik von packender Vollkommenheit

Das Meisterkonzert mit Geigenvirtuose Frank Peter Zimmermann widmet sich in Villingen vor 600 Zuhörern ausschließlich Bach.

In einem einzigen Konzert ausschließlich gleich fünf Violinkonzerte desselben Komponisten als Programm anzubieten, zeugt von Selbstsicherheit und Mut des Veranstalters. Wenn es sich bei dem Komponisten allerdings um Johann Sebastian Bach handelt und mit dem Geiger Frank Peter Zimmermann ein weltweit berühmter Solist und mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn ein Ensemble von bestem Ruf der Einladung in den Villinger Franziskaner folgen, dann gibt es keine Zweifel mehr. Aber die Spannung und die Erwartungen sind hoch.

Schon mit dem ersten Satz von Bachs Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo in d-Moll (nach BWV 1052) erschließt sich, mit was für einem absolut einvernehmlichen Verständnis der Solist und das etwa 20 Instrumentalisten zählende Kammerorchester zusammenwirken – gleichsam symbiotisch in der Art und Weise des gemeinsamen Musizierens.

Die jeweiligen Klangvorstellungen fügen sich bruchlos zueinander, die Artikulationsvorstellungen ergänzen sich auf das Beste, die Tempi verlaufen absolut homogen und viele in Bachs Noten nicht ausformulierten dynamischen Feinheiten sind wohlüberlegt, werden diskret ausgeführt und erzeugen einen Sog, der einen beim Hören zu ständiger Aufmerksamkeit veranlasst.

Frank Peter Zimmermann spielt seinen Solopart in den beiden schnellen Ecksätzen mit einer fabelhaften klanglichen und rhythmischen Konstanz. Jeder Lauf, jede Sechzehntelfigur und jedes Arpeggio hat eine klare Trennschärfe, die ohne jede harte Kante auskommt. Das Adagio wird bei ihm mit großem Atem, behutsam gesetzten Betonungen, wenig Vibrato und sensibel abgesetztem Bogenstrich gestaltet. Das ist von faszinierender Wirkung.

Vergleichbar schön erklingt Bachs Violin-Konzert in a-Moll (BWV 1041). Zimmermann bleibt seinem Spiel treu, bei dem er auf jede Extrovertiertheit verzichtet. Die Solo-Kantilenen des Andante breitet er vielmehr als Ästhet und mit warmem Geigenton aus, das Allegro assai nimmt er zwar ziemlich zügig, übertreibt das Tempo aber nicht, bleibt selbst in den virtuos umspielten Motiven völlig locker und intonatorisch glasklar.

Dann kommt sein 26-jähriger Sohn Serge Zimmermann mit auf die Bühne. Bachs ursprünglich für Oboe, Violine und Kammerensemble geschriebenes Konzert in d-Moll ist nun in der für zwei Violinen eingerichteten Fassung zu hören (BWV 1060R).

Ohne Zweifel sehr nah verwandt sind die Musizierstile von Vater Zimmermann und Sohn Serge, der bereits auf eine respektable Reihe von Konzerten an renommierten Orten verweisen kann. Vater Zimmermann nimmt seinen überzeugenden Sohn souverän als gleichberechtigten Partner mit – dank seiner über 30-jährigen Aufführungspraxis, seines reiferen und erfüllteren Tons und seiner unauffälligen dynamischen Triebkraft.

Nach der Pause interpretiert Frank Peter Zimmermann Bachs markantes, eindringliches und virtuoses Violin-Konzert in E-Dur (BWV 1042) und zusammen mit Serge Zimmermann dann Bachs Violin-Doppelkonzert in d-Moll (BWV 1043) mit einer Ausdrucksskala, die von Ruhe und Gelassenheit bis zu jagendem Ungestüm reicht.

Der Beifall der 600 Konzertbesucher fällt lang und intensiv aus. Er gilt auch dem sehr geschlossenen, präzisen wie klangschönen Württembergischen Kammerorchester mit seinem Konzertmeister Zohar Lerner.