Schwarzwald-Baar Vier Tage Donaumusikfestival von Blasmusik bis Schlagernacht

Große Jubiläumsfeier der Feuerwehrkapelle Pfohren: Verbandsmusikfest, Konzert mit Jürgen Drews und ein Brassfestival mit 15 Bands und Formationen fülle ein umfangreiches Programm

Schwarzwald-Baar – Ein Blasmusikfestival, das es in der Region noch selten zu hören und zu sehen gab, veranstaltet am kommenden Samstag 27. Mai die Feuerwehrkapelle aus Pfohren. 15 Brassformationen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum sind im ersten Ort an der jungen Donau auf dem Festivalgelände zu Gast (Brass ist die englische Bezeichnung für Messing und darüber hinaus für Blasmusik, die meist mit Instrumenten aus Messing gemacht wird).

Am Vorabend bringt der Sender SWR4 bei einer seiner Sommernächte mit Jürgen Drews den als Schlager-König von Mallorca titulierten Sänger für einen Auftritt auf die Festivalbühne mit. Das Schlagererlebnis komplett macht an diesem Abend die Familie Hossa, die mit ihrem 1980-er Jahre Charme begeistern will.

Vier Tage weht auf der Festwiese zwischen Donaubrücke und Anglerheim damit ein Hauch von Woodstock über das Land. Die Feuerwehrkapelle feiert ihren 150. Geburtstag und bietet eine Fülle an blasmusikalischen Stilrichtungen und Exkursionen in die Welt von Schlager, Rock und Pop.

Das erste Donaumusikfestival mit integriertem Verbandsmusikfest des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar bietet die Gelegenheit, bei einer Premiere dabei zu sein, bei welcher sich die musikalischen Attraktionen in Serie ablösen. Es war vor rund zwei Jahren, als bei den Organisatoren die Idee aufkam, das Verbandsmusikfest als viertägiges Open-Air und Festzeltspektakel mit Festivalcharakter zu gestalten. Fortan rauchten die Köpfe der Feuerwehrmusiker und so nach und nach reihte sich ein Event an das andere an.

Von Beginn an fix waren die Aktivitäten des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar, der als Veranstalter der Verbandsaktivitäten am Samstag und Sonntag die Freunde konzertanter Blasmusik zu den Verbandswertungsspiele in die Donauhallen einlädt und am Sonntag den Festumzug mit 49 Musikkapellen und -vereinen und abschließender Resultatbekanntgabe der Wertungsspiele organisiert.

Die Musiker der Feuerwehrkapelle wollten jedoch mehr. Da sie das Datum günstig wählten, entschieden sie sich, jetzt am Vatertag zur besten Frühschoppenzeit mit der Musikkapelle Mundelfingen in eine wahre Festsause zu starten. Am Abend locken dann die Baaremer Luusbuäbä als letztjährige Gewinner des SWR4-Belchduells auf das Festivalgelände. Einen Tag später stehen am Nachmittag zur Musik des Verbands-Seniorenblasorchesters die Kinder- und Senioren im Mittelpunkt, bevor Moderator Dirk Starke die Bühne betritt und die SWR4-Sommernacht beginnt.

Eine arbeitsintensive Zeit liegt hinter der Feuerwehrkapelle. Am Vatertag, wenn sich der Vorhang zum ersten Donaumusikfestival erhebt, sind alle froh, dass das Spektakel endlich beginnt. Für alle Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Lediglich für den Brassfestivaltag am Samstag benötigen die Besucher ein gültiges Ticket, das sie im Vorverkauf oder an der Tageskasse erhalten. Auch in kulinarischer Hinsicht kommen die Gäste voll auf ihre Kosten. Dafür garantiert das Küchenpersonal in den Verpflegungszelten. Eine professionelle Licht- und Technikausstattung rundet das viertägige Erlebnis am Donauufer ab. Feuerwehrkapellen- Vorsitzender Ralf Schneckenburger und Alexandra Götz von Blasmusikverband laden alle ein, an diesem Ereignis teilzunehmen.

Festivalkalender

Das erste Donaumusikfestival mit integriertem Musikfest des Blasmusikverbandes Schwarzwald Baar findet vom 25. bis 28. Mai auf der Festwiese bei der Donaubrücke in Pfohren statt. Ausrichter ist die Feuerwehrkapelle die ihren 150. Geburtstag feiert. Das Fest beginnt am 25. Mai ab 11 Uhr mit einer Vatertagsparty. Am Abend treten die Baaremer Luusbuäbä auf. Am 26. Mai ab 14 Uhr beginnt der Kinder- und Seniorennachmittag. Die SWR4 Sommernächte beginnen ab 19 Uhr. Gäste sind Jürgen Drews und die Familie Hossa. Der erste Brassfestivaltag in der Geschichte des Ortes startet am 27. Mai um 12.30 Uhr. Ein Gottesdienst um 9.30 Uhr eröffnet den Festsonntag. Um 13.30 Uhr beginnt der Festumzug mit 49 Kapellen.