SchwarzwaldBaarKreis Verzweifelter Kampf gegen tödlichen Angriff mit Hammer

Zweiter Tag im Prozess um Mord an 48-Jähriger: Opfer wehrte sich laut Spuren-Analyse am Tatort in St. Georgen heftig gegen Attacke

Schwarzwald-Baar – Am zweiten Verhandlungstag im Prozess um den Mord an einer 48-jährigen Frau in St.Georgen im Juli vergangenen Jahres wurden vor dem Landgericht Konstanz am Mittwoch neue Details der schrecklichen Tat bekannt. Demnach hat die Frau offenbar noch gegen den Angreifer gekämpft, bevor sie umgebracht wurde. Angeklagt ist der 59-jährige Ex-Ehemann des Opfers aus Villingen-Schwenningen.

Beamte der Kriminalpolizei und der kriminaltechnischen Untersuchung schilderten vor Gerich die Auffindesituation der Frau, die in ihrer Wohnung in der Hauptstraße am 18. Juli 2016 an den Folgen massiver Gewalteinwirkung auf den Kopf zu Tode kam. Demnach muss es zu einer Kampfhandlung gekommen sein. Dabei muss sich die Frau heftig gewehrt haben. Und sie muss versucht haben zu flüchten, als der Täter sie im Schlafzimmer überraschte und schließlich mit zahlreichen Hammerschlägen auf den Kopf tötete. Danach muss sich der Täter in der Wohnung des Opfers gewaschen oder sogar geduscht haben.

Darauf lassen die von den Kriminaltechnikern akribisch gesicherten Spuren deuten. Drei Tage dauerte die umfangreiche Spurensicherung in der Tatwohnung. Unter anderem war auch eine Expertin des Landeskriminalamtes (LKA) zur Auswertung von DNA-Spuren am Tatort.

Eine zentrale Frage des zweiten Verhandlungstages war, wie sich der Beschuldigte Zugang zur Wohnung verschafft haben könnte, in der das spätere Opfer mit ihrem neuen Lebensgefährten wohnte. Da keinerlei Einbruchsspuren an der Wohnungstür festgestellt werden konnten, war davon auszugehen, dass der Täter einen Schlüssel hatte. Der Beschuldigte wiederum hat sich offenbar vom Schlüssel der gemeinsamen Tochter ohne deren Wissen ein Duplikat anfertigen lassen, als diese sich wenige Tage vor der Tat in der Wohnung des Vaters in Villingen-Schwenningen aufhielt.

Im weiteren Verlauf des Verhandlungstages wurde geschildert, wie die Kriminalpolizei den Ex-Ehemann nicht einmal zwei Stunden, nachdem der Lebensgefährte der Ermordeten die grausige Tat gegen 13.45 Uhr in der gemeinsamen Wohnung entdeckte, in dessen Haus in Villingen-Schwenningen aufsuchte.

Als die Beamten an der Wohnungstür klingelten, stieß sich der Tatverdächtige ein Küchenmesser in die Brust, um sich selbst zu töten. Durch das schnelle Handeln von Notarzt und Rettungsdienst konnte der Mann in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht und dort mit einer Notoperation gerettet werden.

Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten entdeckte die Spurensicherung in der Garage einen blutverschmierten Hammer sowie blutverschmierte Schuhe und Kleidung in einer Tüte. Vor Gericht konnte sich der Angeklagte, der den Prozesstag stumm und weitgehend regungs- und teilnahmslos verfolgte, nicht erinnern, ob die ihm auf Fotos gezeigten Kleidungsstücke ihm gehörten.

Beim Auffinden stellten Polizei und Rettungskräfte zudem fest, dass der Angeklagt deutlich alkoholisiert war: Eine Blutentnahme ergab den Wert von 1,24 Promille.

Der Fall

Der brutale Mord in St. Georgen erschütterte im Sommer vergangenen Jahres die Region. Die 48-jährige Frau war am Nachmittag des 18. Juli von ihrem neuen Lebensgefährten tot in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden worden. Schwere Kopfverletzungen ließen auf ein Gewaltverbrechen schließen. Unter Verdacht stand schnell der 59-jährige Ex-Ehemann, der offenbar gegenüber Dritten ankündigte, seine Frau zu töten, sollte sie sich von ihm trennen. Der Prozess wird am Freitag, 27. Januar, um 9 Uhr am Landgericht in Konstanz fortgesetzt.