Schwarzwald-Baar Vermieten mit sozialem Auftrag

Baugenossenschaft Familienheim und Diakonie feiern zehn Jahre Kooperation.

Seit Jahrzehnten setzt sich die Baugenossenschaft Familienheim für modernen, bezahlbaren Wohnraum in der Region ein. Ein hohes Ausstattungsniveau der 3000 Wohnungen im Schwarzwald-Baar-Kreis gehört genauso zum Konzept der Genossenschaft wie eine starke Verbindung und eine gute Kommunikation mit den Mietern. Vor allem wenn die Menschen an ihre Grenzen stoßen, wenn gesundheitliche, finanzielle oder soziale Probleme ins Spiel kommen, bietet die Familienheim-Genossenschaft Hilfe an. Vor zehn Jahren hat man das Diakonische Werk im Schwarzwald-Baar-Kreis als kompetenten Kooperationspartner gewinnen können – und die Zusammenarbeit trägt gute Früchte.

Das wurde jetzt bei einem Festakt im Foyer des Franziskaner Kulturzentrums in Villingen anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Kooperation deutlich. In der Baugenossenschaft habe man früh erkannt, wie wichtig die Unterstützung für die Mieter in schwierigen Lebenslagen sei, berichtete geschäftsführender Vorstand Sebastian Merkle. Als Kooperationspartner treibe nun auch das Diakonische Werk diese Arbeit voran, sagte er. Und: „Die Kooperation schafft viele Möglichkeiten der Begegnung“.

Von der Pionierarbeit im Bereich Soziales Management sprach Oberbürgermeister Rupert Kubon. Es gelte, die Menschen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen passgenau zu unterstützen. Die Antworten auf die Herausforderungen der Zeit könne man in einer Kooperation finden. Kubon betonte: „Auch für die Zukunft ist es wichtig, dass wir in Bündnissen denken.“ Er kam auf die Themen wie sozial günstiger Wohnraum und barrierefreie Wohnungen zu sprechen, versicherte auch, dass sich die Stadt für die Bebauung des Kasernengeländes Mangin stark einsetzen wird. „Gemeinsam sind wir auf einem sehr guten Weg“, so der Oberbürgermeister.

Wie vielschichtig die soziale Arbeit im Rahmen der Kooperation ist, schilderten Melanie Pees von der Baugenossenschaft Familienheim und Anita Neidhardt-März vom Diakonischen Werk. In ihrem Rückblick erinnerten sie an die wichtigsten Meilensteine der Zusammenarbeit und stellten konkrete Hilfsangebote vor.

Mit „Gemeinsam alt werden im Goldenbühl“ sei im Rahmen der Kooperation ein ganz besonderes Projekt mit Begegnungen, Spieletreffs, Handarbeitsgruppen und Sportaktivitäten entstanden, berichtete Pees. Auch die im November 2011 im Goldenbühl gestartete Aktion "Mahlzeit", ein ehrenamtlich organisierter Mittagstisch in der Kirche St. Bruder Klaus, laufe mit Erfolg. Bewährt habe sich die Unterstützung seitens der Diakonie auch bei der Konfliktmediation, versicherte Neidhardt-März.

Mit einem Impulsvortrag schloss der römisch-katholische Dekan Josef Fischer als Gastredner den offiziellen Teil ab. Bedürftigen Menschen zu helfen, sie nicht alleine zu lassen – diese Verpflichtung habe die Baugenossenschaft Familienheim erkannt und mit dem sozialen Management ausgebaut.