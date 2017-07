Schwarzwald-Baar Vereinswettbewerb-Jury tagt im Neuen Schloss

Das Preisgericht hatte erneut die Auswahl unter vielfältigen und beeindruckenden Projekten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann lobt den SÜDKURIER und die Sparkasse Schwarzwald-Baar: "Das ist eine tolle Aktion"

Schwarzwald-Baar – Die letzten Entscheidungen im Vereinswettbewerb 2017 sind gefallen. In Stuttgart tagte jetzt die hochkarätig besetzte Jury im Neuen Schloss. Im Blauen Saal des imposanten Spätbarockbaus wurden aus allen 85 zum Wettbewerb eingereichten Projekten besonders nachhaltige Vorhaben ausgewählt und prämiert. Die Entscheidungen bleiben, wie auch das Resultat der finalen Leserabstimmung dieser Zeitung, bis zum Abschlussfest am Montag, 24. Juli, Neue Tonhalle Villingen, geheim.

„Das ist sehr vielfältig und beeindruckend“, lobte Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei der Jurysitzung. Gemeinsam mit den beiden weiteren Juroren, SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz und Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Arendt Gruben, bewertete er die Einreichungen. Das SÜDKURIER-Medienhaus und die Sparkasse Schwarzwald-Baar veranstalten gemeinsam zum bereits fünften Mal den Vereinswettbewerb. Bereits zum dritten Mal ist der Regierungschef des Landes Baden-Württemberg, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, an der Seite der Organisatoren.

Leser dieser Zeitung hatten zuvor in zwei großen Abstimmungen ihre Favoriten in den drei Wettbewerbsregionen Schwarzwald, Raum Donaueschingen und Gebiet Villingen-Schwenningen gekürt. Für das Finale hatten sich die Projekte des Nußbacher Sportvereins, der Donaueschinger DJK und des Unterbaldinger Musikvereins qualifiziert. Der Vereinswettbewerb 2017 ist insgesamt mit Preisgeldern im Wert von über 100 000 Euro dotiert. Jurypreise wurden in Höhe von 25 000 Euro vergeben. Der Jurypreis soll auch kleinen Vereinen zu guten Gewinnchancen verhelfen.

Winfried Kretschmann begutachtete die Wettbewerbsprojekte im Stuttgarter Neuen Schloss hoch interessiert. Fotos und Wettbewerbsunterlagen aller Projekte waren zu der Jurysitzung detailliert ausgelegt. Ein prächtiger Kronleuchter tauchte die Szenerie in helles Licht. Vor allem die Nachhaltigkeit vieler Vorhaben erfreuten den Landesvater. An die Organisatoren des Wettbewerbs von SÜDKURIER und Sparkasse gerichtet sagte er: „Machen Sie weiter so. Das ist eine tolle Aktion, die auch die Vielfalt unseres Landes sowie das Engagement unserer Bürger spiegelt.“

Für die Finalteilnehmer sowie die Jurypreisträger gibt es außer Geldpreisen auch die schriftliche Anerkennung des Ministerpräsidenten. Kretschmann signierte zum Ende der Jurysitzung die Siegerurkunden mit Stefan Lutz und Arendt Gruben im Neuen Schloss. Schließlich trat der Ministerpräsident vor die Video-Kamera des SÜDKURIER. Er adressierte einen persönlichen Gruß an die Festgemeinde, die sich in zwei Wochen in der Neuen Tonhalle zum Abschluss des Wettbewerbs zusammenfindet. Kretschmann erklärt dabei unter anderem, weshalb Vereine gerade heute in der Gesellschaft eine herausgehobene Rolle einnehmen.