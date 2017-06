Schwarzwald-Baar-Kreis Unternehmernetzwerk will die Innovationskraft der Region stärken

87 Mitglieder starke Organisation setzt noch mehr auf neue Technologien

Schwarzwald-Baar (häm) Zahlreiche Innovationen stellen die Unternehmer der Region in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Das Innovationsnetzwerk Schwarzwald-Baar-Heuberg und seine Mitgliedsunternehmen begegnen diesen mit ihrem bewährten Vorstandsteam. Auf der jüngsten Hauptversammlung wurden die wichtigsten Positionen mit Armin Frank als Vorsitzendem, Angela Imdahl als seiner Stellvertreterin und Thomas Adam als Schatzmeister bestätigt.

Seit seiner Gründung im Jahre 2013 mit 30 Mitgliedsunternehmen hat der gemeinnützige Verein mit nunmehr 87 Mitgliedern einen großen Sprung nach vorne gemacht. Primäres Ziel des Netzwerks ist es, frühzeitig Innovationsimpulse für seine Mitgliedsunternehmen zu ermöglichen, um auf die Veränderung geschäftlicher Rahmenbedingungen reagieren zu können. Angesichts dieses Anspruchs zeigte sich Vorsitzender Frank durch den Rückfall der Region innerhalb des Innovationsindexes in Baden-Württemberg ernüchtert: "Von zwölf Wirtschaftsregionen sind wir zwischen 2014 und 2016 um eine Position auf den neunten Platz abgestuft worden." Nichtsdestotrotz sei man in guter Gesellschaft, 2016 belegte Baden-Württemberg die Spitzenposition im Index innerhalb der Europäischen Union. Gemessen werden unter anderem die Investitionen in Forschung, Entwicklung oder Patentanmeldungen.

Aufgrund der Abstufung möchte der Verein die Bemühungen für seine Mitglieder im Bereich der Digitalisierung, des Datenverarbeitungssystems Blockchain und der Elektromobilität intensivieren. Bereits existierende Workshops sollen diversifiziert und näher an die Unternehmen gebracht werden. "Die Wahrnehmung neuer Technologien bei den Geschäftsführern ist durchaus gegeben. Sie jedoch unmittelbar in den Geschäftsbetrieb zu implementieren, daran mangelt es", so Frank. Bei der Datenbank Blockchain habe man gar nach Stuttgart blicken müssen. "Wir haben weder an den hiesigen Hochschulen noch Unternehmen kompetente Partner zur Vorstellung dieses Systems finden können", sagt Frank.