Schwarzwald-Baar-Kreis Umsatzsteigerung beim Maschinenring

Der Zusammenschluss der Landwirte konnte seinen Umsatz um fünf Prozent steigern. In diesem Jahr stehen neue Investitionen an

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr blickt der Maschinenring Schwarzwald Baar zurück. Insgesamt konnte der Umsatz um knapp fünf Prozent auf 7,12 Millionen Euro gesteigert werden, wie Rainer Hall in seinem ausführlichen Geschäftsbericht auf der 47. Mitgliederversammlung in der Bürgerhalle Hausen vor Wald berichtete.

Noch etwas schleppend laufe derzeit die Nutzung der neuen App zur Kommunikation in der Maschinen-Vermietung. Im kommenden Herbst investiere man in einen hochmodernen Gülle-Separator. Neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern konnte der Vorsitzende Klaus Grieshaber auch Vertreter des Landratsamts und der Nachbarringe begrüßen, die sich im Anschluss an den offiziellen Teil beim Auftritt der "Villinger Kumedie" köstlich amüsierten.