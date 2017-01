Schwarzwald-Baar Ulrich Kohnle zu Folgen des Klimawandels für die Schwarzwälder Forstwirtschaft: "Fichte steht am Abgrund"

Ulrich Kohnle zu Folgen des Klimawandels für die Schwarzwälder Forstwirtschaft: "Fichte steht am Abgrund"

Der Klimawandel wird dem Schwarzwald zusetzen. Der Experte Ulrich Kohnle von der Forstwirtschaftlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg rät zur Anpassung der Waldbewirtschaftung.

„Die Fichte steht am Abgrund“, wählte Ulrich Kohnle von der Forstwirtschaftlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg markante Worte zum Klimawandel und seinen Folgen für die Schwarzwälder Forstwirtschaft. Der Kreisverband Villingen des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) hatte den Experten jetzt zu einer Informationsveranstaltung nach Schönwald eingeladen, um Hinweise zu geben, wie der hiesige Wald auch im Klimawandel erfolgreich bewirtschaftet werden kann.

Kohnle nahm kein Blatt vor den Mund. Er spannte sein Szenario bis zum Jahr 2050 mit moderaten Klima-Mittelwerten und sprach eindeutige Empfehlungen aus. Zum Beispiel sagte er, dass die Fichte größte Schwierigkeiten bekommen werde, aber riet von radikalen Maßnahmen ab. Statt dessen sollten die Waldbewirtschafter Tannen, Douglasien und Buchen in ihre Bestände beimischen und die Fichte in kürzeren Umtriebszeiten nutzen, also früher als bisher zu fällen und zu nutzen. „Die Tanne hält mehr aus als die Fichte, aber ein Wundertier ist sie nicht“, fasste er die Aussichten zusammen. Er riet seinen Zuhörern zu einer Durchmischung der Bestände mit 60 bis 70 Prozent Nadelholz gegenüber dem Laubholz.

Obwohl es rein wissenschaftlich nicht belegbar wäre, bestätigte er den Eindruck, dass großflächige Schadensereignisse durch Sturm zunähmen. Die Wahl der Baumart und der Baumhöhe sowie die Waldstabilität zählte er als Faktoren auf, die der Waldbesitzer ergreifen gegen Belastungen durch den Klimawandel nutzen könne. Wenn Stürme häufiger werden, haben zum Beispiel höhere Bäume größere Stabilitätsprobleme, denn die Windlast ist in ihren Kronen höher und der längere Stamm bietet einen größeren Hebel. Wobei Ulrich Kohnle auch erwähnte, dass die Douglasie, die viel Sommertrockenheit aushalte, genauso windanfällig sei wie die Fichte. Mit gezielten Durchforstungsmaßnahmen werde das Durchmesserwachstum begünstigt: Wenn ein Baum mehr Platz um sich herum hat, wird der Stamm breiter. Früh anfangen, riet er zur Erstdurchforstung einer neuen Baumanpflanzung spätestens dann, wenn die Jungbäume 15 Meter hoch sind.

„Wo immer es gut geht, bewirtschaften Sie die Fichte weiter“, machte er in seiner Zusammenfassung Mut, „verkürzen Sie Ihre Umtriebszeiten und mischen Sie die Bestände durch“. Mittelfristig sei die Tanne für höhere Schwarzwaldlagen eine Alternative, in tieferen Lagen riet er zur Douglasie.

Die Fichte

Die Gewöhnliche Fichte (Picea abies) ist der offizielle Baum des Jahres 2017. Sie ist im Schwarzwald der häufigste Forstbaum und der Schwarzwald-Baar-Kreis ist der wald- und fichtenreichste Kreis des Landes. Fichten können älter als 300 Jahre werden und erreichen eine Höhe von bis zu 60 Metern, so der Naturpark Südschwarzwald. Doch für den Klimawandel, der stürmischeres Wetter und längere Trockenheitszeiten mit sich bringen dürfte, ist die Fichte weniger geeignet: Sie wurzelt flach im Boden, weshalb sie gegen Sturm nicht sehr resistent ist und empfindlich auf Trockenheit reagiert. (jdr)