Schwarzwald-Baar Tresor geknackt: Kriminelle machen im Furtwanger Rathaus Beute

Unglaublich: Unbekannte knacken in Furtwangen den Rathaus-Tresor. Sogar Schultes Josef Herdner staunt.

Bislang unbekannte Täter sind auf ungeklärte Art und Weise in das Rathaus in Furtwangen eingestiegen und haben einen Tresor mit Bargeld entwendet. Dies teilte am Dienstag die Polizei mit. Bis Samstag, etwa 8 Uhr, soll sich Bürgermeister Josef Herdner persönlich im Rathaus aufgehalten haben.



Er stellte demnach keine Auffälligkeiten im Gebäude fest. Am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, wurde der Diebstahl dann bemerkt. Demzufolge dürften die Täter im Zeitraum zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen in das Rathaus eingedrungen sein.



Im zweiten der beiden brachial aufgehebelten Büroräume fanden die Täter den etwa 40 mal 90 Zentimeter großen Tresor mit Bargeld und entwendeten diesen. Die Polizei in Furtwangen (07723-929480) bittet um Hinweise.