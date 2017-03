Hochemmingen Toller Kreislandjugendtag in Hochemmingen

Toller Kreislandjugendtag in Hochemmingen

16 Landjugendgruppen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis waren bei wunderschönem Frühlingswetter nach Hochemmingen gekommen. Der in Wettbewerb und DJ-Party aufgeteilte Kreislandjugendtag im Ort war in jeder Hinsicht ein Volltreffer. Mit Bildergalerie!

