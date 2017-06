Schwarzwald-Baar Südwest-Messe meldet 26 000 Besucher nach dem ersten Messewochenende

Die Zahlen liegen leicht unter dem Vergleichsstand vom Vorjahr.

Einen etwas schwächeren Besucherandrang als im vergangenen Jahr meldet die Südwest-Messe nach dem ersten Messewochenende. Rund 26 000 Menschen haben die Großveranstaltung in VS-Schwenningen an den ersten beiden Tagen nach der Eröffnung besucht, teilte die Messeleitung am Sonntagabend mit. Im Vorjahr wurden zu diesem Zeitpunkt bereits 28 000 Besucher gezählt. Die Messe mit ihren 700 Ausstellern ist noch 18. Juni täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.