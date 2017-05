Schwarzwald-Baar Suche nach Auto-Alternativen für die Studenten

Mehrjähriges Projekt soll Hochschulangehörige der Region mit Bus, Bahn und Mitfahrgelegenheiten mobiler machen

Schwarzwald-Baar – Wie bekommt man es hin, dass Studenten und Dozenten in der Region weniger mit dem eigenen Auto und dafür nachhaltiger – also mehr mit Bus, Bahn, Mitfahrgelegenheiten – unterwegs sind? Dieser Frage widmet sich seit rund einem Jahr das Projekt Mobilität an Hochschulen im ländlichen Raum, unter anderem an der Hochschule Furtwangen (HFU). Inzwischen liegen erste Ergebnisse und Bewertungen vor.

Jochen Baier, Professor für Wirtschaftsinformatik, ist an der Hochschule zusammen mit Anton Karle verantwortlich für das Projekt. Projektassistent ist Kay-Uwe Zimmermann. Zwei Ziele schildert Anton Karle: „Wir wollen langfristig auf den ÖPNV einwirken unter dem Motto: Steter Tropfen höhlt den Stein.“ Außerdem sollen Fahrgemeinschaften gebildet werden. Drittes Ziel ist der Einsatz von Elektroautos für Studenten.

Bisheriges Ergebnisse ist unter anderem eine abgeschlossene Datenverarbeitung. „Unterschätzt haben wir das Thema Parkplätze. Das muss analysiert werden“, so Karle. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sowohl in Schwenningen als auch in Furtwangen aufgrund von Bauvorhaben demnächst Parkplätze wegfallen werden.

Bislang ist studentische Mobilität stark vom Auto geprägt. Um 9.30 Uhr morgens sind an der Hochschule oftmals alle Parkplätze belegt. „Einige Studierende irren mit dem Fahrzeug in Furtwangen umher, parken wild und nehmen hin und wieder ein Knöllchen bewusst in Kauf“, erzählen Karle und Baier. Zwar werde von den Studierenden mehr Parkraum gewünscht. Doch es sollen weniger Autos werden.

Der öffentliche Nahverkehr im Kreis sei aber, so die Kritik, zu wenig auf die Studenten ausgerichtet. Zum Beispiel hätten laut Baier neulich Studenten und Mtarbeiter vergeblich auf den Bus gewartet. „Der kam nicht, es war nämlich Ferienzeit. Die Busse sind doch sehr auf Schüler ausgerichtet.“ Dabei sieht der Hochschullehrer durchaus ein Potenzial: „6287 Studierende sind doch ein Faktor, der sehr bedeutsam ist.“

Vom öffentlichen Nahverkehr erwarten Baier und Karle, „dass die Anfangs- und Endzeiten der Hochschule stärker berücksichtigt werden. Dass die Busse zur Ferienzeit nicht fahren, das ist außerdem lästig.“ Eine Lösung für dieses Problem zu finden, das wäre, so Baier, im Sinne einer „Neuorientierung“. .

Im Rahmen des Projektes untersuchten Studierende auch einzelne Buslinien. So hat sich herausgestellt, dass die Linie Furtwangen-Donaueschingen wenig genutzt und von Studierenden als „uninteressant“ bewertet wird. Als „sehr effizient“ wird die Buslinie Villingen-Furtwangen bewertet. Als ein weiteres Problem stellte sich heraus, dass bei einer Fahrt von Waldkirch beziehungsweise Freiburg nach Furtwangen zwei Verbünde genutzt werden müssen. Das ist teuer. In Zukunft soll es ein Baden-Württemberg-Ticket geben. „Das würde das Problem lösen, jedenfalls erwarte ich das“, sagt Baier. Karle stellt auch die Frage in den Raum, ob Tickets für den öffentlichen Nahverkehr nicht umsonst zu haben sein sollten. Man könnte dies ja beispielsweise über die Steuereinnahmen finanzieren.

Studierenden und Professoren stehen an der Hochschule Furtwangen seit einigen Monaten Elektroautos zur Verfügung. „Die Studierenden, die ein Zimmer hier haben, wissen, dass sie zum Einkaufen oder um nach Freiburg zu fahren, ein Auto leihen können.“ Und für Dienstfahrten zwischen den Hochschulsstandorten stehen je ein Daimler-B-Klasse in Furtwangen und Schwenningen zur Verfügung. In Tuttlingen ist es ein Smart. Die Fahrzeugnutzung wird beobachtet, und bei Bedarf können schnell weitere Elektroautos beschafft werden. „Ziel ist, Erfahru­ngen zu sammeln und irgendwann weiter in Richtung autonomes Fahren vorzupreschen“, sagt Anton Karle. Bei den Elektrofahrzeugen hat sich übrigens im schneereichen Furtwangen ein interessantes Ergebnis herausgestellt: „Sie haben ein Defizit im Winter, die Reichweite geht nach unten“.

Am 30. Juni soll in Furtwangen ein Kongress mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk stattfinden. Das ist dann zugleich Halbzeit von 18 Monaten für das Projekt. Seine Ergebnisse sollen sich später auch auf andere Hochschulen im ländlichen Raum übertragen lassen.

Mobilitätsprojekt

Ein landesweit einmaliges Mobilitätsprojekt läuft derzeit an der Hochschule Furtwangen. Es geht darum, vor allem Studenten an fünf Hochschulstandorten im ländlichen Raum nachhaltig mobil zu machen. Beteiligt sind die Hochschule Furtwangen sowie die Duale Hochschule in Schwenningen und zudem die Musikhochschule Trossingen. Es wird für eine Laufzeit von drei Jahren vom Ministerium für den Ländlichen Raum gefördert.