Schwarzwald-Baar Spiritueller Ausdruck und reifes Können

Münsterkantor Roman Laub, die Capella Nova und der Donaueschinger Organist Andreas Rütschlin bieten ein berührendes Passionskonzert

Das erste der diesjährigen Villinger Münsterkonzerte stand unter dem alttestamentarischen Motto „Was betrübst du dich, meine Seele“ und widmete sich als Passionskonzert geistlicher Chormusik aus fünf Jahrhunderten und zwei großen Orgelwerken, die der Franzose César Franck 1862 und 1890 geschrieben hat.

Münsterkantor Roman Laub hatte ein Programm zusammengestellt, das erneut seine hohen Qualitäten als Kirchenmusiker bekräftigte. Spirituelle Tiefe verbindet er mit weitreichender und detaillierter Literaturkenntnis. Beides überträgt er als Dirigent auf die Capella Nova, seinen mit 24 Sängerinnen und Sängern auftretenden Kammerchor am Münster, den er mit ruhig konzentriertem Dirigat zu einer klangschönen, artikulations- und intonationssauberen und dezent emotionalen Gesangsleistung geführt hat. Hinzu kommt seine spürbar offene Kollegialität: Sein Donaueschinger Kantorenkollege Andreas Rütschlin war ihm nicht nur ein zuverlässiger und stilsicherer Chorbegleiter an Orgel und Truhenorgel, sondern erwies sich auch zweimal als Konzertorganist von Format.

Laub eröffnet das Konzert mit dem Kyrie aus der „Messe basse“ von César Franck. Im liturgisch strengen Sinn handelt es sich dabei um eine Messe ohne Gesang, Franck kümmert sich darum nicht, verordnet dem Chor aber hier und im späteren Agnus Dei einen ruhig schreitenden Duktus, auf den sich die Capella Nova wie selbstverständlich versteht.

Überhaupt lässt der Kammerchor eine besondere Stärke hören, wenn es um die gesangliche Gestaltung der inhaltlichen Textaussagen geht. So trifft er etwa bei Josef Rheinbergers „Inclina Domine“ sicher den Ton schlichter Demut. Beim „Was betrübst du dich“ von Johann Hermann Schein folgt auf die leicht verwundert formulierte Frage die stimmlich feste Antwort auf alle Zweifel am Vertrauen auf Gott. Und dass Roman Laub dabei gesanglich auf eine rhythmische Präzision achtet, die ohne Schärfe auskommt, zeugt von seinem Feinsinn.

Die dreimalige Verleugnung des Petrus, ehe der Hahn kräht, zählt zu den beunruhigendsten Momenten der Passionsgeschichte. Seine eindrückliche Vertonung durch den französischen Barockkomponisten Marc-Antoine Charpentier interpretiert die Capella mit einer schmucklosen Geradlinigkeit, die der stummen und bitteren Selbstwahrnehmung des Petrus einen rührenden Ausdruck verleiht. Aber auch die eigenwillige Harmonik bei Carlo Gesualdo, die reibenden Disharmonien bei Antonio Lotti oder die von Ernst Friedrich Richter in Musik gefasste Gottverlassenheit aus dem 22. Psalm erklingen in einer Weise, die einen unausweichlich erfasst.

Andreas Rütschlin nutzt das Konzert an zwei Stellen, um seine ausgereifte Spielkunst an der Sandtner-Orgel mit ihren 61 Registern unter Beweis zu stellen. Präludium, Fuge und Variation in h-Moll sowie der Choral in a-Moll für große Orgel von César Franck sind in einer glänzenden Interpretation zu hören. Rütschlin versteht sich auf die ästhetische Melodik genauso wie auf die Klangstimmung eines stillen Gebets, und dramatisch aufgeschichtete Akkorde sind ebenso seine Sache wie die fast stoische Harmonik eines Chorals.

Über 200 Besucher haben ein starkes, ein eindringliches Konzerterlebnis gehabt.

Passionsmusiken

Die Berichte vom Leiden Jesu Christi in den vier Evangelien des Neuen Testaments werden bereits seit frühchristlicher Zeit auch musikalisch ausgestaltet. Wie dabei die Passion jeweils wortgetreu oder aber sprachlich ungebunden dargestellt wird, hat Vokalmusik in Spielarten von kaum überschaubarer Vielfalt hervorgebracht. Eine Absicht liegt jedoch allen Passionsmusiken aller Zeiten zugrunde: die biblischen Inhalte mit Aussagekraft zu verkünden und zu verdeutlichen. (gf)